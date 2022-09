Crnogorski glumac Momčilo Otašević jedan je od najzaposlenijih u regiji. Uz svakodnevna snimanja popularne serije "Kumovi", iza njega je radno ljeto. Nekoliko predstava, još jedna serija – raspored mu je doista pun te mu teško pada što manje vremena provodi s djecom. O odnosu posla i privatnog života, obitelji te nadolazećoj dodjeli Međunarodne nagrade Emmy, koja će se održati u Dubrovniku, razgovarao je s Lanom Samaržijom.

Najgledanija domaća serija ''Kumovi'' vratila se na male ekrane. A njezin povratak označio je i povratak glumaca na set. Momčilo Otašević tako se vratio svojem liku Janka, a Janka čeka poprilično burno razdoblje.

"S Jankom će biti baš sve, baš svašta i sve. On je jadan u neobranom grožđu", najavio je Momčilo.

I nije uvijek jednostavno okrenuti se liku koji je tvoja suprotnost, kaže Momčilo. No on za to ima recept.

"Što se Janka tiče nemamo ja i on nešto zajedničko kad bi ja razmišljao o tome, ali volim da ubacim nešto svoje u taj lik, neki dio karaktera koji ja volim. Da smislim jer odmah imam širi dijapazon i odmah znam što ću dalje kroz epizode, kako radit svoje uspone i padove", pojasnio je.

Snimanje "Kumova", serija u Beogradu, a onda su ga stigli i dogovoreni angažmani u Crnoj Gori. Posljednjih mjeseci Momčilo je bio potpuno ''rasprodan''.

"Tako da je bilo uzbudljivo, ta dva mjeseca a i treći jer sam imao obaveza u Crnoj gori, i još predstava. Prešao sam jedno 18 tisuća kilometara, crko mi je auto, popravio sam ga, sve sam stigao, nigdje nisam zakasnio. U suštini nisam zakasnio ni na jedno snimanje, ni na jednu probu, predstavu i to sam bio ponosan kad se sve izdogađalo", priznao je.

I sve to ne bi mogao bez svojih registratora. Otkriva, velik je štreber i perfekcionist.

"Imam svoje registratore koje pratim. Nemam sad, sad ću za drugu sezonu da si spremim. Kao oni registrator u računovodstvu što stoji sa rupama po papirima i onda složim ja lijepo po papirima svoje secene iz 50 epizoda samo za mene i onda samo ''aha to je ta epizoda'' pogledam i vidim šta sam sebi zapisao", otkrio je glumac.

Nove i stare uloge uvijek ga iznova vesele, no vrijeme koje mu ''oduzimaju'', priznaje, sada već teško podnosi.

"Jer sad već i Maša, moja kćerka već uveliko priča, kad krenem na posao ona kaže ''a nemoj danas na posao tata. Ti treba manje da ideš na poso'' ili kad te zagrli oko noge osjećaj je grozan, ali s druge strane znaš da ćeš svojoj djeci priuštiti sve", zaključio je.

Tek rijetki trenutci ostajali su mu za obitelj. S glumicom Jelenom Perčin ima dvoje djece – Mašu i Jakšu, koji su njegov život potpuno promijenili.

"Nađe se vremena za odmor, i koliko god sam umoran uživam u njihovoj sreći, tako da mi nije teško dić se ujutro i otić na vrhunsku plažu na kojoj nema nikoga. Sve je podređeno djeci, i počneš da razmišljaš na taj način, gdje ćeš što ćeš kako ćeš. Kako njima da ispuniš vrijeme i što će oni da rade", kaže Momčilo.

Njegova Jelena je kaže, žena zmaj, koja, dok ga nema, o svemu vodi brigu. Malo je vremena koje ''ukradu'' samo za sebe, no vesele se što zajedno stižu u Dubrovnik. Naime, Nova TV kao dio United Medije, 14. će rujna u Dubrovniku ugostiti polufinalno ocjenjivanje jedne kategorije za prestižnu Međunarodnu nagradu Emmy.

"Odličan događaj, odlična svjetska produkcija u Dubrovniku, svjetska stvar. Uzbuđen sam sretan i jedva ja čekam da vidim kako to sve izgleda. Nisam nikad bio na sličnom događaju. Pogotovo ne tako velikom", kaže Momčilo.

No kao dio casta serija Nove TV to mu je od iznimne važnosti. Jer Momčilo već godinama oduševljava publiku u domaćim serijama. I sa zadovoljstvom radi u popularnim projektima medijske kompanije koja je lider u produkcijskom fahu jugoistočne Europe.

"Puno i za glumce i za bilo koju drugu umjetnost, i za bilo koje druge produkcijske stvari, ali i za Hrvatsku i za Dubrovnik koji je već em renomiran em uspješan u svijetu filma kao lokacija. Ali ovo en dolaze u Dubrovnik ako lokaciju kao nešto što će vidjeti kroz kameru. I da je divna stvar da se svjetski event događa u Dubrovniku u Hravtskoj", zaključio je.

Proces odabira za 'Međunarodnu nagradu Emmy®' duga je procedura s ocjenjivačkim povjerenstvima koja se sastaju na različitim lokacijama diljem svijeta. Konačni kandidati za ukupno 15 kategorija bit će objavljeni u rujnu, a pobjednici će biti otkriveni na dodjeli 50. ceremonije 'Međunarodne nagrade Emmy®', 21. studenog u New Yorku. Prvi put u regiji, Nova TV kao dio United Medije, 14. rujna u Dubrovniku će ugostiti polufinalno ocjenjivanje jedne kategorije globalno priznate nagrade.

