Malo koja pozornica pretrpi toliku količinu šarenila i šljokica kao ona Eurosonga. Do koljena joj otprilike dođu tek one s prednatjecanja, no ove godine Dora se zamotala u crnu boju. Doznajte čiji je stajling oduševio, a tko se baš i nije iskazao.

Modni stručnjaci su složni - ovogodišnja Dora ostat će zapamćena kao crna Dora. Tim je više šteta što se Bernarda u posljednji trenutak odlučila na izmjenu stajlinga.

''Gledajući Doru ja sam mislio da mi je prijemnik previše zatamljen pa sam pojačavao boje. Šteta, Bernarda se utopila u cjelinu da si se morao naprezati da vidiš što je odjenula jer je bilo jednostavno isto, i plesači i ona su bili isti, nisi ih mogao razlikovati'', komentira model Josip Tešija.

Prva varijanta, od koje je odustala, a potpisao ju je Ivica Skoko, prštala je bojama.

''Bilo bi bolje da se držala prve priče sa suradnjom dizajnera koji je radio mjesecima na njezino kostimu jer ako se želi predomisliti red je da se predomisli par mjeseci ranije, tako da u svakom slučaju da je izabrala što je trebala ona bi bila u jarkim bojama i definitivno bi se istaknula u cijeloj toj priči'', nadovezala se Dubravka Prpič Znaor, modna urednica.

''Na sceni morate imati nešto efektno, vedro, boje, šljokic, da mi svi koji gledamo pred malim ekranima, wow, opa, vidi, odličan je. To je pravi efekt, da mi sve ostavimo i zagledamo se u televiziju i sudionika'', dodao je Josip Tešija.

Znao je to Eric Vidović koji je u odijelu Ivana Friščića bio pravo osvježenje.

Koliko su boje važne, može se vidjeti kod Zdenke Kovačiček.

''Jedan od najboljih odabira rekla bih zato što je izabrala boju, izabrala je materijal koji ima tu igru sa svjetlom i to je pravilo koje bi trebali naučiti mlađi izvođači - da ono što je u svakodnevnom životu previše je na stageu taman'', komentira Dubravka prpić Znaor.

A kakva bi bla ukupna ocjena voditelja?

''Voditelji su mogli biti bolji, kao da nisu bili usklađeni, ali evo, prvi mačići se u vodu bacaju'', smatra Tešija.

''Činilo se kao da je svaki voditelj odjenuo nešto po svom ukusu i stilu, ali mislim da bi ih trebalo uklopiti u jednu sliku kao što imaju scenarij koji čitaju, tako bi i njihov image i vizualni identitet trebao biti usklađen'', smatra Dubravka Prpić Znaor.

Pobjednica Mia Dimšić pojavom je podsjetila na Carlu Bruni. Dašak francuskog šika potpisuju Elfsi.

''Bilo je simpatično, i od crne boje morate napraviti veselo, oni su to uspjeli pa je bila efektna i djelovala je profinjeno i intelektualno'', zaključio je Tešija.

Najveći promašaj bio je Roko Vušković.

'' Ja bih rekla da je promašen taj outfit, kao da nije išao na stage pa predlažem da se tu dogodi jedna kreativna igra i da se odabere odjeća primjerena stageu i nastupu'', savjetuje Dubravka Prpić Znaor.

Izborom sakoa nije se proslavio ni Toma.

''Bordo boja je zapravo dosta opasna, zna djelovati dosadno'', komentira Dubravka.

Kako dominirati pozornicom pokazala je Tina Vukov, koju je Juraj Zigman pretvorio u divu.

''Ova haljina ako je već crna mora biti impresivna u konstrukciji i kroju tako da definitivno dobar odabir'', smatra Znaor.

Izvrstan stajling Marka Bošnjaka potpisuje sjajna Ana Nikačević.

''Čista avangarda prema njegovoj silueti tijela, prema mladosti i prema karakteru, nemam riječi, jako dobar stajling'', kaže Tešija.

U hippy dane, nažalost, neuspješno nas je vratila Elis Lovrić.

''Što se tiče pjesme, ona je pogođena za situaciju u kojoj se nalazi Europa i svijet, ali što se tiče stajlinga, nije pogođeno, vrlo je sve skupa bilo jednostavno'', smara Tešija.

Crno je odabrala i Ella.

''Ella Orešković se trudi, ali jednostavno to sui pjevači koji budu na Dori i poslije ih jednostavno zaboravite'', smatra Tešija.

Mila Elegović odjenula je ženski smoking Ivana Friščića.

''Mila je show cabaret žena i to je pokazala u tom smislu, smoking je pogođen tako da je ona točno prezentirala i pjesmu i cabaret i show'', kaže Tešija.

U haljini sličnoj onoj koju je nedavno nosila Nina Badrić, bila je Tia.

''To je taj Celine Dion styling. Perje je svakako dobar detalj jer je idealan za istaknuti figuru'', kaže Tešija.

Mia Negovetić odabrala je crnu krinolinu.

''Kao nekakva krinolina, već viđeno'', kaže Tešija.

Moramo priznati, od iduće Dore očekujemo mnogo više.

