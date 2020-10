Splitski modni dvojac Pirić odlučio se za velik iskorak od dosadašnjeg poslovanja. Naime, novom kolekcijom najavili su i novu eru Arilea, koji će odsad biti prezentiran prvi put na internetu. Zbog čega su se tek sad odlučili na ovaj poslovni pothvat, zašto su odabrali upravo Hanu Huljić da im bude zaštitno lice nove kolekcije te koja su daljnja očekivanja, zna naš Hrvoje Krolo.

Da uz nekoliko klikova miša, naslonjeni udobno u svoje naslonjače možemo doći do bilo čega što zamislimo i nije neka novost - no, da će sad sve ljubiteljice modnog dvojca Pirić moći naručiti kreacije putem online svijeta itekako je nešto novo.



"Nadamo se da će to sve skupa zaživiti jer jedna od možda najugroženijih branši su modni dizajneri koji spadaju pod nekakav luksuz. Teška su vremena za svakoga, ali rekao bi jedan moj prijatelj: 'Ajde prekini više kukat, uvati se posla'", ispričao je Jurica Pirić.

Iako vole reći da su oni više naklonjeni "staroj školi" poslovanja, odnosno direktnom kontaktu s ljubiteljicama njihove mode, u ovim nesigurnim vremenima odlučili su se i na opciju odabira kreacija preko interneta. A to je bio povod za predstavljanje i nove kolekcije.



"Mi smo možda dosad uvijek imali pristup, išli smo tom večernjem smislu, ali ovaj put smo išli prema jednom pret a porter, možda nekakve stvari koje su nosive na dnevnoj bazi. Obzirom na atmosferu, koja vlada, išli smo na jedan crno bijeli bež svijet, kako bi se reklo, to su klasike koje žene uvijek vole. Međutim, konstrukcijski je dosta ovako interesantna, zahtjevna i ima jako puno tih drama elemenata u cijeloj toj kolekciji", rekao je modni dizajner.



Ovoga puta za zaštitno lice odlučili su se za mladu glazbenicu Hanu Huljić koja zbog svoje specifične ljepote sve više dobiva modne angažmane.



"Ja bih rekla da je Hana zaista prototip jedne Arileo djevojke. Ja inače i za revije volim izabrati cure koje su pod navodnicima ruske ljepote. Zaista je prekrasna, ne samo izvana nego i iznutra je Hana prekrasna i ima tu umjetničku crtu i mislim da će to sve skupa s Arileovom kombinacijom ispast dobitna kombinacija", ispričala je Marija Pirić.



"Juru i Mariju znam od kad sam bila dijete, odrasla sam uz njih, šili su mi maturalne haljine. Kad god je nešto trebalo uskočiti, bili su tu. Tako da čim me Jure pitao bih li ovo odradila jedva sam dočekala jer puno je lakše raditi nešto čime se generalno ne baviš, a imaš nekoga iza leđa s kim si jako dobar", rekla je glazbenica Hana Huljić.



A upravo kod Hane nema se vremena za predah, dok ne pozira pred fotoobjektivom naporno radi na crkvenoj glazbi, naime, to joj je najnoviji projekt na kojem radi i kaže, to je jedno posebno iskustvo.



"Čak ti to pruža jedan unutarnji mir, kad pišeš pop pjesme nekako je sve možda nabrijanije, a ovdje si dam oduška i da malo mirnoće isto izađe iz mene", istaknula je Hana.



Iako je Hana novo zaštitno lice Arilea, mnoge dame na društvenim mrežama vole vidjeti upravo Mariju u njihovim kolekcijama, pa se povlači pitanje - hoće li dizajnerica uskočti u ulogu modela?



"Iako ja to trebam imati u sebi, moram priznati da nemam, valjda smo mi kreativci u nekakvoj rupi pa onda kad izađemo, to ljudima bude interesantno", ispričala je Marija.



"Prelijepa si. Samo ljubav, 18 godina skupa, dvoje djece, guramo", rekao je Jurica.

Jedno su drugom najveća podrška i potpora, a tako će se nastaviti i dalje dok budu osvajali neke nove modne pobijede.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.