Tijekom svojih 15 godina rada modni dvojac Envy room ispričao je nebrojeno mnogo modnih priča. A to radi čak i sada. Unatoč koronakrizi koja potresa modnu industriju, oni su prkosno predstavili svoju novu bridal kolekciju. Vodimo vas ne samo u njihovu bijelu bajku, već i u čarobnu prirodu Gorskog kotara.

Otkad je prije više od 15 godina zakoračio putevima hirovite modne scene, dizajnerski dvojac Eny room nikada nije posustajao u predstavljanju svoje modne vizije.

Tako je i sada kada su pred modnom scenom neka nova pravila. "Kad smo bili u lockdownu, taman smo pripremali novu kolekciju. S jedne strane je čak i dobro došlo jer si imao svoj mir. S druge strane se pitaš zašto to uopće radiš, koji je smisao to uopće raditi. Onda smo shvatili da treba to raditi", rekao je Vjeko Franetović.

Jer koronakriza ne trese samo modnu industriju već i industriju vjenčanja. No oni prkose i nastavljaju dalje. Da je to stvarno tako, dokaz je ova nova bridal kolekcija.

"Želja nam je bila biti naprosto prisutan. Realno dati jedan bezbrižni touch ovom vremenu. Nastavit ćemo raditi kolekcije bez obzira na otvaranje i zatvaranje gospodarstva", rekao je Nikica Ivančević.

Kao i dosad u svijetu raskoši i vjenčanja, nude njima svojstvenu ženstvenost, ali i odmak od klasičnih vjenčanica. Za novu bridal kolekciju, poslužio im je Gorski kotar kao savršena kulisa.

"Ove godine ne putujemo nigdje van, ali bila je idealna prilika upoznati predivne lokacije po Hrvatskoj. Ovo što smo otkrili, taj Zeleni vir, preporučamo svakome da ode jer je priroda zaista fascinantna", istaknuo je Vjeko.

I savršeno dočarava njihovu snježnu bajku koja pokazuje drugačije mladenke. One u kombinezonu, odijelu ili kompletu.

"Naša nit vodilja je bila da radimo nepretenciozne, lagane, udobne vjenčanice u kojima se može hodati cijelu noć. Recept se samo nastavio kontinuirano svih ovih godina i zapravo je ovo samo vrijeme koje nas je pogodilo s Covidom je ispalo da odlično korespondira s ovim vremenom. Imamo različitih stilova i modela", objasnio je Vjeko.

