Aleksandar Šekuljica i Ivan Tandarić stoje iza poznatog modnog brenda ELFS, a uz kreiranje novih kolekcija, dečki su i u jeku građevinskih radova. Naime, štetu na svojim domovina u središtu Zagreba, koja je nastala nakon potresa, odlučili su sami sanirati.

Modni dvojac ELFS, dizajneri Aleksandar Šekuljica i Ivan Tandarić, ovih dana imaju pune ruke posla. No nisu u pitanju samo novi modni komadi, dizajnerima su u potresu stradali domovi.

''Budući da živimo, proizvodimo i radimo u strogom centru grada, posljedice potresa nikako nisu malene, još uvijek ih zbrajamo i nadam se da će uskoro sve izgledati kao nekada'', govori Aleksandar Šekuljica.

''Iz svake neplanirane životne situacije izlazimo bogatiji za neko novo iskustvo. Tako nas je pored situacije sa virusom korone, koji nam je sam po sebi dovoljno promijenio živote, zadesio još i potres, no život nije stao'', govori Ivan Tandarić.

Aleksandar je dodao da su privatnu imovinu odlučili popraviti svojim rukama.

''Stanove u kojima živimo popravljat ćemo svatko svoj, učeći neka nova znanja'', kaže.

Strah koji su svi Zagrepčani doživjeli za vrijeme potresa, ni ELFS-i neće tako brzo zaboraviti.

''Bio sam u jako, jako velikom šoku. Već negdje možda i prije 6:30 sam bio na cesti. Živim na čošku Đorđićeve i Petrinjske. Vidio sam samo da su bile ruševine okolo, zgnječeni automobili, ali od tog šoka jednostavno ne znaš, samo hodaš prema svom cilju. Imao sam sreće da se ništa nije desilo.'', objašnjava.

No njihov su optimizam i pozitivna energija neuništivi pa ELFSi, uz građevinske radove, imaju i one modne.

''Trenutno ne radimo samo na jednoj novoj kolekciji nego na čak dvije. Završavamo postojeću, radimo neke još komade, ali radimo i kolekciju za iduću zimu koju isto djelomično već imamo spojenu'', objašnjavaju,

Dok novi modeli ne ugledaju svjetlo dana, njihovi klijenti nisu uskraćeni za ''must have'' odjevne kombinacije. Baš kao i mnogi, i oni su svoj posao u potpunosti preselili online. U tom su području pravi stručnjaci, s obzirom na to da su u virtualnom svijetu prisutni već godinama.

Danas vješto barataju zemaljskim i virtualnim tržištem jer znaju koji su preduvjeti uspješnog poslovanja, bez obzira na okolnosti.

''Najveće povjerenje koje smo trebali steći kod kupaca je povjerenje u plaćanje. Hrvati obožavaju plaćati pouzećem. Trenutno radi ove situacije, da bi sproveli uslugu beskontaktnog dostavljanja naših proizvoda morali smo ih još dodatno educirati da čim više plaćaju sa karticama'', govori Aleksandar.

Iako će ova kriza itekako utjecati na sve poduzetnike, ELFS-i ipak vide i neke svijetle točke.

''Ne postoji priručnik u kojem piše kako poslovati za vrijeme pandemije. A još manje ne postoji priručnik kako poslovati za vrijeme pandemije i potresa. Tako da imamo duplo iznenađenje. Nadamo se da ćemo iz toga izaći pametniji. Ali isto tako se nadam da će se promijeniti slika u očima ljudi da će na jedan drugačiji način gledati na nas domaće poduzetnike, na domaće proizvođače'', zaključio je, a Ivan Tandarić je dodao da se veseli trenutku kad će se vratiti na posao i ostvariti neke nove lijepe stvari.



A mi jedva čekamo nove kolekcije i da njihove modne kombinacije što prije preplave ulice.

