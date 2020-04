Modni dvojac Pirić, uz to što se može pohvaliti složnom obitelji, već dugi niz godina zauzima i sam vrh hrvatske modne scene. Jurica i Marija ni u doba korone nisu odustali od svojih modnih kreacija pa je tako nastala kolekcija u doba izolacije. Tko im je poslužio kao model, kako su se snašli snimajući editorial te kako provode dane u izolaciji, otkrili su našem Hrvoju Kroli.

Bračni par Pirić ni u doba izolacije nije odustao od kreativnosti. Naime, iz vlastitog doma odlučili su napraviti kolekciju. Uloga modela ovoga puta pripala je njihovoj kćerki koja se sudeći prema fotografijama itekako dobro snašla.

"Kolekcija je zapravo - nije ugledala reflektore revijske ali tipična je Arileo. Ženstvena, senzualna, nježnih boja, nešto novo je to da su dezeni u dosta "blokata", kombinezona koji su već prepoznatljivi za Arileo", objasnila nam je Marija.

Mnogi su mišljenja kako ce ova pandemija koronavirusa promijeniti svijet modne industrije koja se danas nalazi pred brojnim izazovima. No, Pirići ističu kako će modni segment uspješno prevladati sve ekonomske prepreke.

"Ljudi nekako budu zasićeni tih negativnih informacija, a onda moda dođe kao nekakvo osvježenje. Pogotovo se žene uvijek vole lijepo srediti odjenuti i osjećati se, ma poput pauna u nekim prostorijama. Tako da nadamo se da neće biti nekih velikih problema zapravo smo skoro sigurni u to. Umjetnost će ostati zaštićena", zaključio je Jurica.



Iako se trude što kreativnije provesti svoje zajedničko vrijeme, priznaju da im pojedine stvari itekako nedostaju.



"Sad već nekako zaista nedostaje ta slatka svakodnevnica. S tim brigama, malim - velikim, od posla do odlaska djece u školu, sve to skupa daje jednu čar i naš realan život a to sve jako nedostaje", priznala je Marija.



Pirići se kažu odgovorno drže svih propisanih mjera opreza. A, kod njih se izrodilo i nešto dobro, naime, ističu, sada imaju puno više vremena za kuhanje.



"Tko o čemu, mi uvijek o hrani. Marija je radila pitu od jabuka i kokosa, a ja sam radio arancine i mogu reći da su odlično ispali od domaćih naranči. To je samo jedan dio za danas, inače svaki dan nešto smišljamo, ja ne znam tko će poslije ovoga ovu kilažu skinuti", našalio se Jurica.



Gledajući na sve, ipak možemo reći da će to biti slatke brige. Sada ono o čemu moramo razmišljati i biti ustrajani jest suzbijanje širenja koronavirusa.



"Probajmo izdržati još ovo koliko se mora, mjesec i pol, dva, nije bitno, pridržavajmo se toga i mislim da će to sve skupa brzo završiti. Uvijek mislimo i vjerujemo pozitivno, zato ono što bi se reklo budite jaki i ostanite doma", poručila je Marija.

