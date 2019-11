Kreacije glumice Katarine Baban postale su neizostavne na svakom crvenom tepihu. Najčešće ih, naravno, nose glumice. Upravo zato neke svoje kolegice odlučila je angažirati u novoj kampanji.

Umjesto ispred kamere, Jagoda, Katarina, Martina i Sementa stale su ispred fotoobjektiva. Mogli bismo reći da je glavni krivac Katarina Baban, koja je upravo te dame odabrala za svoju novu modnu kampanju.

"Ovdje su cure koje sam zapravo oduvijek nekako htjela da budu moje zaštitno lice kampanje i sad sam ih uspjela ujediniti u jednu kampanju. Jagoda, Martina i ja smo u tranutačno najaktualnijoj seriji, tako da smo se uspjele sve nekako okupiti", objasnila je Katarina.

Svojom je idejom i dizajnom prizvala duh Hollywooda. Iako možemo reći da su svaku fotografiju odradile bez pogreške, djevojke priznaju da im uopće nije bilo lako.

"Sve ljude koji su ovdje jako dobro poznajem, pa je s te strane opuštenije, ali ne mogu reći da mi ovo baš leži u malom prstu. Malo se slabije snalazim, ali to inače znam za fotkanje da se slabije snalazim", priznala je Jagoda Kumrić.

"U svakom slučaju, mi smo tu cure koje se znamo, provjerena je ekipa, zabavno nam je, a sigurno će i kampanja biti dobra", zaključila je Martina Stjepanović.

"Meni je baš lijepo, volim kad smo sve cure koje se inače družimo i koje se i čujemo. Lijepe su haljine, lijepo smo našminkane i kad smo tako sređene, zato sve ide tako lijepo i glatko", izjavila je Sementa Rajhard.

Haljine iz Katarinine kolekcije idealne su za blagdanske dane.

"Svi smo uvijek u potrazi za nekakvim haljinama za Novu godinu, za to nekakvo slavljeničko razdoblje, pa je kolekcija tome posvećena. Uz sve te silne čipke i šljokice, dosta crne boje za promjenu, većinom sam bila okrenuta na pastelne nijanse, ovaj put udarila sam na te neke izraženije boje", otkrila je Katarina.

Glumica uspješno plovi i glumačkim i dizajnerskim vodama, a to je u seriji "Drugo ime ljubavi" čak i spojila.

"Bilo je nekakvih haljinica iz prijašnjih kolekcija, bilo mi je jako drago kad su me cure iz kostima pitale da bi se za moj lik haljine izvrsno uklopile, pa se mogu i na seriji vidjeti", otkrila je Katarina.

Kad su dame na okupu, tema je, naravno, moda.

"Ja volim modu, ali nekako nosim ono što se meni sviđa bez obzira na to je li u modi. Ja ne pratim dizajnere, jednostavno to ne radim, nije mi to zabavno", priznala je Jagoda.

"U ormaru je najviše zapravo traperica i bijelih košulja odnosno majica, to je nekako najčešća baza", otkrila je Martina.

Katarinu, Martinu i Jagodu nastavit ćemo gledati u seriji "Drugo ime ljubavi", aSementu ćemu uskoro čuti i kao Anu u drugom nastavku najpopularnijeg crtića svih vremena "Snježno kraljevstvo". Glumica i pjevačica radi punom parom iako je prije nekoliko dana objavila sretnu vijest da očekuje djevojčicu.

"Sad sam super, mučnine su prošle, koliko mogu još odrađujem te neke slatke poslove, za Katarinu uvijek imam vremena, imam još nekoliko nastupa, a onda ću se odmarati", izjavila je Sementa.

Prije toga mogla bi se oglasiti i svadbena zvona.

"Isto ne bih baš otkrila, ali bit će jako, jako brzo", bila je tajanstvena.

Vrlo brzo saznat ćemo i što su Katarina i djevojke pripremile.

