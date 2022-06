U velikom intervjuu prvi put nakon pada na pozornici na koncertu u Sloveniji Mladen Grdović otkriva da ga komentari i ružni natpisi ne diraju previše. Priznao nam je da se bevande ipak ostavio, a da je sa svojom Brankicom u najboljim mogućim odnosima. Što ima za poručiti svima koji samo čekaju neki njegov krivi potez kako bi ga ocrnili saznao je Davor Garić za In magazin.

Mladen Grdović objavio je novi singl naziva "Za šaku ljubavi", a o njemu je otkrio i nekoliko detalja koje obožavatelji moraju znati.

"Radi se o ljubavi, kako uvijek voliš istu ženu, u ovom slučaju nisam ja kompozitor, ali mi se pjesma svidjela", otkrio je.

A pristaje li Mladen na šaku ljubavi ili to u stvarnom životu mora biti šleper ljubavi?

"To zbilja mora biti jedan šleper, ili jedan veliki kruzer", rekao je Mladen kroz smijeh.

Popularni pjevač radi punom parom, nisu ga obeshrabrili natpisi, ružni komentari, kritike i slično.

"Ja uvijek kažem, onaj tko nije naviknuo na takve stvari, ne treba se niti baviti takvim sportom. Možemo to tako reći, svi smo u istom košu. Tako da je to meni već ofucano. Ne postojim samo ja u ovoj državi, ja sam profesionalac koji pjeva, napisao sam četristo pjesama, nekog to boli, a masovno zarađuju na meni. Mislim da se nikad nisam posvađao s novinarima, portalima, ali više će oni zaraditi na meni, nego Hrvatska cijelo ljeto od turizma", smatra Mladen.

A kakav je po pitanju bevande, je li se konačno ostavio toga?

"Bacio sam se na sport, hvala Bogu. Kad bih ja knjigu napisao, onda bi se svašta znalo", poručio je.

Mladen je progovorio i o podršci svojih bližnjih, a otkrio je i u kakvom je odnosu sa suprugom Brankicom.

"Odlično je, nikad bolje. Ja ne znam zašto se uopće netko miješa u obiteljske probleme ili ne probleme. Ja samo znam da od 100% od mojih lijepih stvari, njih ne izlazi ni 80%. Samo negativnost. Jednostavno, ne smiješ biti prejak. Mislim da sam za ovu zemlju prejak. Ima netko tko uopće nije bio u Munchenu. A ja kada idem u Njemačku ili Švicarsku, tijekom ovih 14 godina, kao da idem kod sebe doma u Škabrnju", izjavio je.

Mladena uskoro čeka i turneja Kanadom.

"Da, u devetom mjesecu idemo ja i Bebek. To traje već dvije godine, prodano je dvije i pol tisuće karti i nitko ih nije vratio. Svi čekaju strpljivo zbog korone. I mislim da je to dobra kombinacija", zaključio je Mladen i dodao da za ljetni odmor i uživanje nema vremena.

