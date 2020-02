Vrijeme karnevala je iza nas, a čast da zatvori splitski pripala je Mladenu Grdoviću. Dva i pol sata pjesmom je neumorno zabavljao publiku. Nama je otkrio kako se prisjeća svoje mladosti u vrijeme karnevala, čega se sve odrekao u korizmi te što ga je nedavno taknulo do suza.

''Nije u šoldima sve'', ''Crveni Ferarri'', ''Dalmatinac sam'', samo su neke od pjesama koje su se mogle čuti u splitskom Đardinu, u izvedbi jednog i neponovljivog Mladena Grdovića. Iako posljednji dan karnevala, pjevaču je to pobudilo uspomene iz mladosti.

"Kad sam bio dijete, onda smo svi uživali u tome, išli od kuće do kuće - imali smo jabuku i onda su nam stavljali šolde. Čovjek što je stariji, razmišlja o onome što je bilo, ovo sve danas meni je umjetno'', govori nam Mladen.



No ono što zaista kod Mladena, kako kaže, nije umjetno, to je ljubav prema Hajduku, koju uvijek i posvuda rado spomene. Voljenom klubu posvetio je i tetovažu.

"Samo malo, tu mi je Ajduk evo vidite. S njima ću i umrit.", zaključio je.



Da su rastanci uvijek teški, pjevač nam je otkrio kroz suze kako su se nedavno oprostili od kujice Zare, koju je imao 12 godina.



"To me pogodilo strašno, ali što ćemo. To je bilo kao moje dijete'', priznao nam je.



Ušli smo u korizmeno vrijeme. Za Mladena je to vrijeme promišljanja i pokore. Mnogi se sad odriču stvari kojima ne mogu odoljeti tijekom ostalih dana u godini. No to nije slučaj kod zadarskog pjevača.



''Ja ću se svega odreći, ali bevande neću. Ako nekom to ne paše, to jest onaj kojem ne paše, neka mi svi vinograde daju. Mogu reći za Novu TV, vi ste moji prijatelji, izgleda da samo Grdović pije u Hrvatskoj. A koliko ja vidim, svi imaju konobe, a ja nemam nijednu'', zaključio je pjevač.



Životna suputnica, supruga Brankica, Mladena nije dopratila u Split, ali nam je otkrio kako je među njima odnos bolji nego ikad. Povjerio nam je i koju je pjesmu njoj posvetio.



"Napisao sam joj jednu - ''Da te nima, kome ljubav ja bi dao, da te nima, ja za život ne bi znao.' Ja i Branka samo super i volimo se najviše na svitu", rekao je.



Mladen priprema punom parom nove pjesme, za koje kaže da će biti pravi hitovi, a sudeći prema njegovoj osobnosti, u to i ne sumnjamo.

