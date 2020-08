Jeste li se ikad zapitali kako je biti ljubavni partner zvijezdama koje su neprekidno pod povećalom javnosti? Neki su supružnici domaćih zvijezda odlučili ostati potpuno anonimni, a neki su stali pod svjetla reflektora i tako postali javne osobe. Na čemu su zahvalni svojim boljim polovicama, ali i što im zamjeraju, našem su Davoru Gariću ispričali Mladen Grdović, Alen Vitasović, Duško Lokin i mnogi drugi.

Iza svakog uspješnog muškarca stoji žena! Stara je to mudrost s kojom bi se domaći pjevači itekako složili. Sigurno bi dodali i ''strpljiva, puna razumijevanja, spremna na odricanje i veliku žrtvu''.



"Treba trpit muzičara, pjevača. Dolazak, polazak, garderobu spremati, čekati, mi u zadnje vrijeme malo ponižavamo žene ali mislim da su one zaslužne 85% za naš uspjeh", rekao je svojedobno Mladen Grdović.



"Njima je teško, i meni je teško, uskladiti neka sasvim različita razmišljanja o tom načinu života tako da to vjerojatno nije lako ni njoj a nije ni meni kad nekad nemaš podršku kad ti treba", istaknuo je jednom Alen Vitasović.



Samozatajne supruge naših pjevača koje su odlučile ostati daleko od kamera i svjetla reflektora često su držale ne tri nego sva četiri kuta kuće. Zahvalnost svojoj supruzi Vesni nerijetko je javno izražavao i neprežaljeni Oliver.



"Kako sam ja ima ovaj isti posao cili život, kako sam putovao puno ona je odgajala i dicu, stajala doma i čekala. To je jedna vrsta žrtve. To nije baš ni dobro ni poželjno, da netko bude jedan ''čekač''. Ona je to sve uspjela", rekao je Oliver Dragojević.

Željko Bebek dugo je živio poput prave rock zvijezde. Onda je u njegov život ušla 34 godine mlađa Ružica i sve okrenula naglavačke.



"Cijeli život mi je muzika bila prva. Sve ostalo se moralo nekako posložit i onda bi funkcioniralo a kad sam Ružicu sreo onda sam ja njoj dozvolio i od svoje volje sam napravio jednu promjenu. Dakle, prvo je Ružica i obitelj, a onda muzika", objasnio je svojedobno pjevač.



I Severina je svojeg supruga stavila na prvo mjesto. Na Instagramu i jedno jedino! Dok Seve na toj društvenoj mreži prati gotovo milijun ljudi, ona prati samo svojeg Igora. Dala je time do znanja koliko joj znači. "Imam super muža i predivno dite!", istaknula je jednom Splićanka.



A da je jednostavno postala nova osoba otkad pokraj sebe ima zaručnika Nenada, ne krije Maja Šuput. On ju je, kažu Majini prijatelji, potpuno promijenio.



"Znaš, ti kad si solo ti si jako nabrijana. Stalno: 'Idemo tu i tu, spavala sam dva sata, to mi je previše, idemoooo...', veli: 'Ti si sad normalna! Ti čak i spavaš, dobra si mi ovako! Fookusirana si!' Ja ne primjećujem tu razliku kao drugi, ali drugi kažu da sam se malo unormalila", objasnila je Maja.



Iza Maje i Nenada tek je prva godišnjica, a Duško Lokin i njegova Anuška proslavili su nevjerojatnih 50 godina ljubavi. Otkrio nam je tajnu - supruga mu tolerira sve osim jednog.

"Kad se napijem! Hahaha...jedino na to. Dogodi se! Ja sam jako društven čovjek", priznao je Lokin.



Žanamari ima svoju tajnu bračne idile. Sa svojim partnerom apsolutno sve radi u paru. Oni su privatno i poslovno spojili u jedno pa zajedno nastupaju, snimaju i zarađuju, a isto tako brinu se i o svojoj malenoj Gabi.



"Maky je zaista talentiran muž i ja ga maksimalno iskorištavam po tom pitanju. Pa kad pršti strast onda se nekad i posvađaš ali na snimanju fotki ili spotova se nikad ne posvađamo, ja ga uvijek slušam", ispričala je pjevačica.



Čini se da biti ljubavni partner zvijezdi nije jednostavan zadatak. Odricanje i žrtva se podrazumijevaju, no onda su trenuci provedeni zajedno još slađi.



"Kad zaista nekog voliš bezuvjetno i bezuslovno i do kraja. Da li te ljubavi rijetke ili ne, ja apsolutno ne mogu sudit ali da li sam je doživjela jesam", objasnila je svojedobno Severina.



"Par mojih prijatelja pjevača su se ženili po četiri puta, tri...Ja sam jedan put oženjen i nikad se neću rastavit", zaključio je Grdović.



Nisu zvijezde bez razloga popularne i slavne. Kod njih je sve fatalno! I ono što rade pred kamerama i na pozornici, a još fatalnije kada ljube i uživaju u životu.

