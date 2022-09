Grad podno Marjana domaćin je Europskog prvenstva u vaterpolu, a svake večeri uz sportske trenutke posjetitelji mogu uživati i u glazbenom dijelu. Nakon što je hrvatska reprezentacija slavila protiv Gruzije, TBF je svojim Koncertom začinio ovu pobjedu. Kako se Mladen osjeća u ulozi oca, je li se on ikada vidio u ulozi vaterpolista te kakav nas glazbeni program čeka u nastavku natjecanja, zna Hrvoje Krolo iz IN Magazina.

Spoj sporta i glazbe u Splitu oduvijek je bio poput simbioze. Stoga ni ne čudi što je upravo u sklopu domaćinstva Europskog prvenstva u vaterpolu, dodan i glazbeni dio za sve posjetitelje. Svake večeri, nakon što vaterpolisti pokažu sva svoja umijeća u bazenu i isprazni se Spaladium Arena, zabava se seli ispred pozornice.

"Zorica Kondža, Goran Karan, Lille Bačić, Matija Cvek, Grupa Forum iz Zadra, tako da zaista radimo maksimalno i ljudi iz Europe zaista imaju priliku ono bogatstvo glazbe koju Split njeguje. Pripremamo veliki koncert za finale, nadamo se da će biti rezultatski popraćeno gdje će biti Zorica Kondža, Alen Nižetić, Grupa Forum, jedan kolaž glazbe do dugo u noć. Nadamo se da ćemo imati razloga za proslaviti zlato", kaže Aljoša Bašić, izvršni direktor "Dalmacija koncerta".



"Publika je oduševljena. Rezultatski do sada smo imali 100 postotni učinak. Ovih 15 dana Split živi vaterpolo, uživa kasnije i u ovim događanjima tako da pun pogodak", ističe Mladen Drnasin, predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza.



A pogodaka je bilo i na utakmici Hrvatska - Gruzija, gdje su naši vaterpolisti dokazali svoju dominaciju u bazenu. Pobjeda se proslavila uz hitove TBF-a, koji su publiku doveli do usijanja, iako nam Mladen priznaje vaterpolo nije za njega.



"Šta ću vam lagat - slabo pratim vaterpolo. Ali jedino šta vam sigurno znam je da vaterpolisti najbolje partyjaju i to sam nekako iz iskustva pokupio. Momci imaju staminu, ja sam plutač, kad se pliva i kad se kupa, ja sam plutač, haha", iskren je Mladen Badovinac iz grupe TBF.

Možda Mladenu nije omiljen sport vaterpolo, no njegovu sinčiću Vedranu plivanje itekako godi pa ne bi čudilo da on umjesto tate uhvati loptu u bazenu.

"Jedino šta sam se kupa ovo lito, kupa sam se radi njega, išli bi rano ujutro zbog velikih vrućina, ali da nije bilo njega ne bih se okupao ovo lito. Možda bude vaterpolista, dosta je ovako puno aktivniji kao dite nego šta je tata bio i mislim da je dosta fizički tip. Ja i žena gledamo da ga stavimo u neki sport čim bude spreman. Da ne poludimo doma jer je aktivan masu haha", priča Mladen.

A aktivni su bili ovog ljeta i TBF-ovci. Rekordan broj nastupa odradili su s osmijehom, ali isto tako sada priželjkuju i mali godišnji odmor.

"Mislim da ću prvih tjedan dana samo se probat ne micat, stat ću doma i spavat koliko god mogu, toga mi najviše fali. Onda ću postat nervozan to je standardna stvar. Mislit ću da mi treba misec dana i onda nakon 7 dana ću postat ekstra nervozan i tražit ću šta ćemo sljedeće radit i bit ću zadovoljan ako treba putovat iz Reykjavika u Skopjje i sve mi je super", govori.

Ono što bi moglo oduševiti njihove obožavatelje zasigurno je informacija da se priprema novi nosač zvuka koji je već trebao ugledati svjetlo dana, ali zbog životnih okolnosti ipak malo kasni.



"Prvo gombamo se s tom pandemijom već dvi godine, pa smo morali mijenjat prostor u kojemu radimo. Sad opet imamo problema s tim prostorom očekujemo da ćemo za par dana biti opet beskućnici i onda se opet moramo selit i tražit. To su stvari koje su sve dosadne vama, ali mi nikako da negdje pustimo korijenje. Ideja se nakupilo, ali siguran sam da ćmo ove zime ili jeseni napraviti nešto novo s čime ćemo izać uskoro u javnost", najavio je Mladen.

TBF je pokazao kako zna zagrijati publiku, a sada slijede i drugi izvođači koji će sve do kraja prvenstva pjevati uz vaterpolo.

