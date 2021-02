Aktualna Miss Supranational Hrvatske proprema se za svjetski izbor koji bi se trebao održati do kraja godine, no točan datum još je nepoznat. Unatoč tomu mlada buduća nutricionistica Nina Bojanović priprema se punom parom jer u borbu za titulu najljepše žene svijeta želi ući potpuno spremna, a sve o pripremama otkrio je Davor Garić za IN magazin.

S vjetrom u kosi i na zimskim temperaturama, aktualna Miss Supranational Hrvatske spremno je pozirala za službenu videorazglednicu i fotografije nadolazećeg svjetskog izbora.

''Imam 18 godina, pohađam srednju školu Koprivnica, smjer nutricionist. U slobodno vrijeme volim crtati, volim plesati, pjevati'', kaže Nina Bojanović, Miss Supranational Hrvatske 2020., a ovako ju je opisala Sanja Bjedov, suvlasnica licencije izbora Miss Supranational Hrvatske.

''Nina je jedna prirodna, vrlo lijepa djevojka, visoka 180, bez ikakvih estetskih dodataka ili korekcija, da ne kažemo dorada, to se sad stručno kaže dorada. Vrlo je elokventna, odlično barata engleskim jezikom, maturantica'', priča Sanja.

Nina je odmah nakon osvajanja titule najljepše Hrvatice prionula na pripreme za svjetski izbor, gdje će snage odmjeriti s najljepšim ženama iz cijelog svijeta, no nije ju strah.

''Borbena sam dosta! Naravno da me strah, tamo će biti prekrasnih žena, ali ja ću se potruditi biti predstavnica Hrvatske što je najbolje moguće i dat ću sve od sebe. Smatram da sam dosta zrela za svoje godine, učim svaki dan. Smatram da ću doći 100 % spremna na to natjecanje'', kaže Nina.

Svjetski izbor održat će se u Poljskoj do kraja godine.

''Ali datum kao datum, vjerujem da tri najveća svjetska izbora nitko nema jer je situacija u svijetu takva kakva jest i ne možemo pouzdano znati hoće li to biti ljeto, jesen, ili možda čak i kraj 2021. godine'', govori Sanja Bjedov.

Dotad lijepa Nina ima vremena kraju privesti svoje školske obveze. Ta se maturantica na online nastavu odavno naviknula.

''Meni dosta dobro ide, navikla sam se već nekako zato što je ova situacija toliko normalna. Već smo se toliko prilagodili tome'', objašnjava.

Nakon srednje škole Nina nastavlja s akademskim obrazovanjem, s obzirom na to da je uz krunu i lentu kao nagradu osvojila i stipendiju na fakultetu.

''Naravno da im se otvore mnoga vrata, ali je također jako važno koliko koja djevojka to iskoristi. Bitno je mladu djevojku pravilno usmjeriti. Titula je laskava, ona je nešto lijepo, ali ona je i odgovornost i teret'', objašnjava Sanja,

Taj manje glamurozni dio titule miss dolazi do izražaja na pripremama za finalni izbor. Djevojke prolaze tri tjedna vojničkog drila.

''Puno se od njih traži, mora biti čak i ta fizička spremnost, o kojoj mi stalno govorimo da je to kao nekada kad si otišao u vojsku. Dizanje je u 5 sati apsolutno svaki dan, odmora nema. Nose torbe s lijekovima, andolima, aspirinima, to sve ljudi manje-više ne znaju'', priča Sanja.

A Nina dobro zna kakav frajer mora biti da bi je odobrio s nogu.

''Biti dobar, pametan, iskren, a sada za izgled... naravno, malo je i to bitno'', smije se Nina.

Mladoj ljepotici želimo sreću i u ljubavi i na izboru Miss Supranational svijeta.

