Mišo Kovač sljedeće će godine proslaviti 50 godina karijere, a za kraj ove priprema koncertni spektakl u Splitu.

Može proći još tisuću godina, a njegove će pjesme živjeti vječno. Mišu vole i oni koji ni ne znaju tko je on, ako takvi uopće postoje.

''Zato što ja zimi izvadim 200 kuna tipovima koji nemaju šta jesti. Pozdravim svakoga i takve stvari. Oni osjete da do njih držim. Shvaćaš li? Najvažniji je spokoj, najvažnije je dostojanstvo čovjeka. Ja im to dajem svima i oni to osjete'', objašnjava nam Mišo.

Kad tomu pridodamo bezbroj evergreena, računica je jasna - Mišo Kovač neokrunjeni je glazbeni kralj.

''Momci do 16, 17 godine slušaju rock'n'roll, onda se zaljube pa slušaju Mišu Kovača, samo njega'', govori nam.

Ovaj Šibenčanin i njegov slavni brk nadomak su 80-te, no ne posustaju.

''Ja sam najstariji pjevač u Hrvatskoj. Ima starijih od mene, ali oni ne pjevaju. Ja punim sportske dvorane gdje god dođem. Ali ja ne guram se. Pa sam znaš da se ne guram. Ja nikad nisam došao u neku redakciju i pitao hoćete li me, ne! Vi dođete kad dođete'', priča nam.



Zato njegovi obožavatelji dolaze kad god on digne ruke. Sljedeće godine slavi 50 godina karijere.

''Početak moje karijere je stvorilo Sarajevo jer sam ja pobijedio na šlageru sezone 69. godine i prodao ploču u pet stotina hiljada a Jugoslavija nije imala 500 tisuća gramofona pa su ljudi stavili na ormare pjesme'', priča nam.

Danas se popularnost broji klikovima i lajkovima, no Mišo je ponosni vlasnik titule glazbenika s najviše prodanih ploča - više od 20 milijuna.

''Šta bi god snimio to bi sve bilo prodano, sve bi bilo rekordno. Ali pošto sam ja bio u komunizmu to se sakrivalo malo, bi rekli. Onda bi došla neka pjevačica, bila bi u 78. redu u operi pa bi je slikali, tu, tu, tu....i poslije sedam dana ne bi znao 'ko je.'', prisjeća se Mišo.



Ova glazbena ikona britkog je jezika i ''bez pardona'' očita ''bukvicu'' mladima.

''Moram reći da Hrvati slušaju cajke, a ja ću im poručiti da je svaka moja ploča za cajku Mont Everest'', poručio je u svom stilu.

Iako ga zdravstveno stanje katkad prikuje uz krevet, on se ne da. Redovito odlazi na preglede, kako bi liječnici sve imali pod nadzorom.

''Pa dobro, imam neke sitne stvari... Bio sam u bolnici samo na pregledu i rekli su super. Rekli su super, OK, jer sam ja bio u bolnici jer volim da me pregledaju'', iskren je.

Prošle je godine postao i djed. Njegova kći Ivana rodila je djevojčicu pa kad god može, vrijeme provodi sa svojom miljenicom. Mišina najveća potpora njegova je supruga Lidija.

''Pa mene najviše čini sretnim recimo situacija sa Lidijom, mojom ženom, imam dva pasa'', priznaje.

Vole Mišu i naši nogometni reprezentativci. I oni vas pozivaju na njegov veliki koncert u Splitskoj Spaladium Areni 22-og prosinca, kad će ovaj kralj pripremiti pravi spektakl.

''Bit će i iznenađenje! Ja znam koje je iznenađenje, ali vam neću reć! Neću vam reć. Neću vam kazat i gotovo. To će bit lom totalni jer je to moja publika koju sam ja odgojio'', siguran je Mišo.

Ne popušta Mišo, no kad on obeća da će biti totalni lom, onda će to tako i biti. Kralju, vidimo se u Splitu.

