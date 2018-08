16 kandidatkinja iz cijele Lijepe Naše u posljednjim je pripremama za veliku završnicu izbora Miss Hrvatske za Miss svijeta. Duge noge,zavodnički pogled, elegantan hod i ženstvenost ipak nisu dovoljni. Dame moraju biti i brze na jeziku jer ih čekaju teška pitanja stručnog ocjenjivačkog žirija.

Nije tajna da su današnje mlađahne ljepotice prave umjetnice kada treba voditi ljubav s fotoaparatom, no na izboru za Miss Hrvatske, ljepota nije dovoljna. Pobjednica mora imati i užarene moždane vijuge jer ih u velikom finalu čekaju teška pitanja žirija. Naći pravi odgovor, šarmirati publiku i ocjenjivački sud nije jednostavno pa smo testirali kandidatkinje.

Led je probila Ana Marija Stančerić koja je otkrila da bi, kad su hrvatski nogometni reprezentativci u pitanju, Dejanu Lovrenu rekla ju pozove na romantičnu večeru udvoje, a kao razlog je navela njegov izgled i način na koji se nosi.

''Baš je po mojoj mjeri'', rekla nam je.

Našeg Davora Garića zanimalo je što bi njegova supruga rekla na to.



''Aha, ima suprugu, da, nisam upućena u to! A nje bi se morali riješit, Bože moj!'' u šali je zaključila kandidatkinja za Miss.

Nika Mikulek odgovorila je na pitanje što bi napravila da je dečko prevari s njaboljom prijateljicom te koga bi okrivila.

''Iskreno, okrivila bih prijateljicu jer vjerojatno je bila dulje sa mnom nego dečko tako da mislim da bih prijateljicu'', zaključila je ova ljepotica.

Antoniju Lizačić dopalo je pitanje što bi učinila da nakon jedne strastvene noći s neznancem ostane trudna.

''Uuuu, ajme meni! To mi se neće dogoditi jer neću biti s neznancem, ali ne daj Bože da se dogodi, tražila bih neznanca, ne možeš me sad tako ostaviti. Ne ide to tako! Kad si znao napraviti to što si napravio, sad do kraja!'' Antonijino je mišljenje.



Suzana nam je otkrila što bi rekla prijateljici kad bi joj priznala da je neki posao dobila preko kreveta.

''Pa ako je to njezin način, svaka čast, ako ti tako možeš dobiti posao, i ovisi o vrsti posla jer svaki posao ima svoju težinu i zahtijeva neko znanje! Ja ni za jedan posao ne bih išla preko kreveta'', tvrdi Suzana.

A ljepotice čeka još samo nekoliko dana do finalne večeri izbora Miss Hrvatske, a sljedeći zadatak je modeling. Stroga, ali pravedna modna agentica Tihana Harapin Zalepugin djevojke će dovesti u red, kako bi pistom koračale poput pravih pobjednica. Tko će pobijediti u kategoriji ''Top model'', saznat ćemo u sljedećem nastavku kada ponovno zavirimo u najljepšu karantenu u državi.

Odgovore na ostala pitanja pogledajte u prilogu IN magazina.

