Miroslav Škoro za IN Magazin je otvorio srce i ispričao što ga najviše tišti otkad je objavio kandidaturu za predsjednika. otkriva i što su mu liječnici savjetovali s obzirom na to da su mu ugrađene četiri srčane premosnice, ali i zašto se osjeća kao javna površina. Škoro je razgovarao s našim Davorom Garićem.

Kada stane na pozornicu i zapjeva svoje najveće hitove, Miroslav Škoro svoj je na svome. No Škoro je bio i radijski novinar, generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu, bavi se vinarstvom, a 2017. godine je postao doktorom ekonomskih znanosti. Sada je u utrci za predsjednika, a njegovi konkurenti već su se izjasnili što misle od njemu.

"Nije meni primarni cilj postati predsjednik Hrvatske jer uistinu ovo što radim volim, volim svoj život ali sam slobodan čovjek i ne mogu se složit s načinom kako oni vide u političkom smislu budućnost Hrvatske i to sam odlučio javno izgovoriti. Svidjelo se to nekome ili ne", objasnio je Miroslav.

Obično se tih obećanja uvijek naslušamo u političkim kampanjama no koje su konkretne stvari koje su uopće moguće izmjeniti da nam bude bolje?

"Dosada ta obećanja nisam davao ja, to je velika razlika. Ja sam neovisni kandidat kojeg podržava jako puno različtiih političkih opcija i pojedinaca. Zdrav razum je ono na što računam i pri tom dajem određene garancije. Ja želim uistinu potpisati ugovor sa svojim narodom, biračima, vratiti tu državu narodu", izjavio je.

"Ako svi tražimo neke promjene, ako nam ljudi odlaze iz zemlje ne zbog toga što nema novaca i nema posla, nego ne vide perspektivu u toj našoj zemlji, odlaze cijele obitelji, onda se moramo potruditi svi zajedno. Niti to mogu ja, niti to možeš ti, sami. Moramo uistinu zajedno", zaključio je Miroslav.

Pitali smo se odakle mu taj duh iz njwga da se želi okušati u svemu u svim područjima, da želi pomoći drugima, da želi učiniti neku promjenu, a ne sjesti na kauč i gledat televizor.

"Nemam pravo, onda bi ja bio kontra sebe samog! Pa ne mogu ja pisati takve pjesme koje sam pisao desetljećima i onda ići kontra toga, onda to ne bi bio ja. Kakav bi to čovjek bio da sad pišem jedno, pjevam drugo, mislim treće, radim četvrto. Najjednostavnije je ovako, onda nema zbunjoze. Ja sam taj koji jesam, tako pjevam, tako živim, tako se ponašam i tako će bit dok budem imao zdrave pameti", zaključio je.

Kad smo već kod zdrave pameti i zdravlja, doktor mu je odobrio sve ove aktivnosti i stresne stvari.

"Neprestano se pokušava naći mana tome što sam se ja prijavio! 'On je pjevač!' to je katastrofa, dakle pjevač, to je kao da sam ameba, papučica pa pjevač! Toliko ružnih riječi i insinuacija i laganja i o mojoj obitelji i mojim prijateljima, izbacuju ljude iz stranaka zato što su se sa mnom slikali. Bože mi oprosti, ja sam živio u takvom sustavu, jedan vođa, jedna stranka, jednoumlje totalno. Jedan do tih načina kako da se mene prikaže nekompetentnom osobom je 'on je bolestan čovjek!'. Da, ja sam imao operaciju i profesor Gašarović mi je ugradio četiri srčane prijemosnice, to je otprilike razina posla kad pukne vodovodna cijev ispred kuće, dođu ljudi, posjeku asfalt, zamijene taj komad cijevi i taj komad cijeli bude još kvalitetniji i bolji nego sve ono prije i poslije. Hvala Bogu idem na te kontrole redovno, čak sam objavio i svoj neki izvještaj o zdravstvenom stanju koji su potpisali dva eminentna liječnika koji se brinu o mom zdravlju. Nemam ja problema s tim, što god treba, kad čovjek hoće biti u javnom životu kao što već ja jesam i natječe se za neku javnu funkciju, onda mora izložiti sve skupa, s kim radi, što radi, ja se to slažem sigurno. Ja sam davno prestao biti javna osoba i postao sam javna površina", objasnio je Miroslav.

Cijeli intervju pogledajte u prilogu IN Magazina.

