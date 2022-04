Miroslav Škoro u Lisinskom je zapjevao svoje najveće hitove i po tko zna koji put oduševio ljubitelje tamburice. Svoj honorar Škoro će donirati jednoj obitelji s dvanaestoro djece s potresom pogođenog područja na Banovini, a samo za IN Magazin je otkrio da uskoro planira svoju karijeru privesti kraju. Zašto, ispričao je Davoru Gariću.

Miroslav Škoro nakon koncerta u Zagrebu iznenadio obožavatelje:''Moje je da polako privodim karijeru kraju!''

Miroslav Škoro oduševio je publiku u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a otkrio je i što za njega znači stati pred te ljude po tko zna koji put i zapjevati svoje pjesme, a koje oni znaju od početka do kraja.

"Znači mi neprocjenjivo puno, s druge pak strane, ne znam kako će ispast zbog toga što na svakom koncertu možeš planirati neke stvari, ali naravno da je publika taj dio koji uzimam kao bitnog dionika cijelog događaja. Nadam se da će ovaj koncert koji ima veliko značenje, zove se To što srce želi, upravo biti jedan od onih za pamćenje", izjavio je Miroslav uoči koncerta.

A što Škorino srce želi?

"Rekao bih kao svaka prosječna misica - mir u svijetu", našalio se Miroslav.

Ovaj koncert je imao i jednu humanitanu notu. Miroslav je naime odlučio svoj honorar pokloniti jednoj potrebitoj obitelji.

"Jesam. Znači, dogodio se potres u Zagrebu, dogodio se potres na Banovini, nedavno dolje na jugu. Naravno da moramo vidjeti koliko država može pomoći, nažalost vidjelo se i vidi da se država ne radi puno. Ima jedna krasna obitelj iz Strašnika na Banovini, obitelj Prašnjak koja ima dvanaestero djece i u dogovoru s Caritasom Sisačke biskupije i s franjevačkom udrugom Kruh svetog Ante, ja ći svoj honorar pokloniti toj obitelji", otkrio je.

Miroslav je otkrio i što njega veseli kada makne sve te opterećujuće, stresne stvari u životu.

"Jako volim kuhati, praviti vino, pecati. To me smiruje", izjavio je Miroslav.

A kakav je njegov plan i raspored što se koncerata tiče, sada kada se sve ponovno zahuktalo.

"Nisam se ja baš previše zahuktao niti se zahuktavam. Moj život se u zadnje dvije, tri godine dijeli u dvije faze. Prva faza je što ti je to trebalo, a druga faza je jesam ti ja rekao. Jedna i druga faza se može svesti na jedan zajednički nazivnik - bolje ti je, pjevaj. Ne želim odustati od svoje karijere, imam krasne glazbenike oko sebe i dužan sam to svojoj publici i svojim pjesmama. Ali ove godine ću navršiti 60 i nisam jedan od onih ljudi koji bi išli na neke velike turneje, radio neke velike stvari, to prepuštam svojim mlađim kolegama. Moje je da polako privodim karijeru kraju. Moj sin će dalje svirati i njegova klapa, a ja ću kao što pjesma kaže - dok život juri, ja ću lagano", zaključio je Miroslav.

