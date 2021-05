Miss Universe Hrvatske Mirna Naiia Marić pakira kovčege i odlazi u SAD, gdje će se boriti za titulu najljepše žene svijeta. Visoka Zadranka, koja je nekoliko godina živjela i radila kao model u Milanu, kaže da je i prava domaćica, a nacionalna haljina u kojoj će se predstaviti mami uzdahe.

Atraktivna Zadranka Mirna Naiia Marić, nakon više od godine čekanja, napokon odlazi u SAD, gdje će se boriti za titulu Miss Universe svijeta. Tamo je čekaju još 73 ljepotice, a sve žele isto - krunu i lentu najljepše.



''Pa, iskreno, nije me strah! Ja idem tamo spremna, sa svojim ciljem, neka njih bude strah'', poručila je Mirna s osmijehom.



Godine manekenskog iskustva i beskrajno duge noge samo su neki od njezinih aduta.



''Moj najjači adut je ta moja nasmijanost, moja karizma koja uvijek dobro prođe'', sigurna je.



Ova ljepotica nije profesionalka samo na pisti i pred fotoobjektivom. Zatvorena u kući, i ona je pandemijske dane provela u čarima domaćinstva.



''Dosta sam kuhala i bila domaćica cijelo vrijeme'', kaže.



Mirna će na svjetskom izboru nositi i haljine Matije Vuice. Nacionalna haljina, inspirirana ljepotama Hrvatske, mami uzdahe.



''Zato će ta krinolina, koja je mala kratka krinolina, rađena od kartolina koje su pokrivene ogledalima, biti na neki način vrlo jednostavna, ali zapravo bogata u prikazivanju tih naših divnih gradova'', objašnjava Mirna.



''Za početak moram reći da je razglednice jako teško nabaviti, ne mogu se nigdje kupiti, te što postoje snimane su prije 50 godina. No ipak imam zagrebačku katedralu, onu pravu koja je bila s onim svojim tornjevima, imamo prelijepi Dubrovnik, od Zagreba, Rovinja, Zadra, Šibenika, Plitvičkih jezera...'', govori Matija Vuica.



Haljina je optočena ogledalima, a Matija ima poseban razlog za to.



''Znamo da su tijekom povijesti naši preci nekad držali ogledala da nas štite od uroka ili pak s druge strane su žene spaljivali jer su navodno vračale s ogledalima. E, sad, u ime tih žena koje su spaljene, mi poklanjamo haljinu koja je zapravo od ogledala, koja privlače sunčeve zrake i sve ljude da dođu u našu raskošnu Hrvatsku'', objasnila je.



Matija je pravi ekspert za nacionalne haljine i točno zna što najbolje prolazi.



''Upravo s takvim jednostavnim haljinama ja sam dva puta dobila nagradu za nacionalni kostim na tim svjetskim raskošnim natjecanjima gdje su sve zemlje pune perja, nakita, krila, ne znam čega sve nemaju. To zapravo i jesu takve zemlje, ja sam uvijek išla na suprotnu priču'', kaže.



Suprotnu priču od koje je naviknula živi i Mirna. Tri je godine radila kao model u Milanu, a onda je pandemija i njoj u potpunosti promijenila život.



''Ja sam imala dosad, hvala Bogu, jako dobre poslove, jako dobre ugovore, što je savršeno. Zato sam se nastavila baviti manekenstvom i to su poprilične cifre s kojima ja mogu živjeti vani, u jednom velikom europskom gradu. Mogu se financirati i isto tako živjeti od te zarade'', objasnila je.



Završila je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn pa ne čudi da je već kreirala i svoju liniju bikinija.



''Kod mene uvijek jednostavnost. Taj najjednostavniji bikini po meni je najljepši bikini na ženi'', smatra.



U bikiniju ili večernjoj toaleti, Mirna plijeni pozornost. Ne čudi što se sa svjetskog izbora ne misli vratiti praznih ruku.



''Pa naravno s krunom, ali vidjet ćemo'', sigurna je.



Sretno!

