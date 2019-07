Nakon dvije i pol godine veze, glumac Mirko Ilibašić, kojeg smo gledali kao Dadu u seriji ''Na granici'', svojoj je odabranici Mateji Lončarević izrekao sudbonosno da. Vjenčanje je održano u njihovu rodnom kraju.

Baš onako kako su i priželjkivali, veselo i opušteno uz malo tradicije. Tako su Mateja i Mirko Ilibašić proslavili svoje vjenčanje.

''Bilo je malo nervoze pošto dosta toga sam kod kuće sam pazio, vjerovao sam više sam sebi, nego ikome, pa sam sam pazio da sve štima i da sve bude po P.S.-u'', govori nam glumac, dok Mateja tvrdi da njoj nije bilo tako jer je inače opuštena.



''Svi su mi govorili ti si najopuštenija mlada kojus mo vidjeli jer ja sam isto bila u poslu sa vjenčanicama, pet i pol godina sam radila u tome, tako da sam naslušala se priča i priča'', kaže nam Mateja Lončarević Ilibašić.

A njihovo upoznavanje nije bilo nimalo tradicionalno. Moglo bi se reći da je za sve zaslužna Matejina mama i jedan Mirkov odlazak u salon vjenčanica.

''Sestra mi se to ljeto udavala i trebala je ići ona platit vjenčanicu i ajde meni se i ne da, ali ide i mlađa sestra i eto idem ja s njima. I mi ćemo ući u salon vjenčanica gdje je radila Matejina mama i ja sad gledam te vjenčanice i rekoh šta je ovo, neću se ja nikad ženit. A tamo sa strane je stajala Matejina mama i nešto ej ona popravljala neku vjenčanicu i kao molim ovo,ono - imam ja ćerku isto tako, malo tako simpatična, luckasta kao ti, ma nemoguće gospođo ja sam jedan jedini, vi ste to nešto pomiješali. Ona ozbiljno, ozbiljno, tako je. Dobro rekoh kako se ona zove, ona meni kaže Mateja Lončarević, meni sestra govori Mirko nemoj bit lud, tu ja iznajmljujem vjenčanice, nemoj pravit cirkuse i ja sam sjeo negdje u kafić i ja nađem nju na Facebooku, ja pošaljem poruku. Dobar dan gospođice, eto ja se proporučam za vašeg momka, muža, pošto je vaša majka rekla da traži zeta'', prisjetio se Mirko.

Mateja je priznala da joj je to sve prvo bio šok.

''Prvo sam gledala poruku, gledam poruku, onako pročitam i onda sam nazvala mamu, rekoh šta je ovo, a ona kaže pa da, da simpatičan je dečko, studira glumu u Tuzli, ali rekoh dobro, ne moraš me baš na poslu prodavati'', prisjetila se.

Mirko i Mateja stali su pred oltar u crkvi svetog Izidora u Širokom Polju. A glumac ne skriva da je tijekom obreda gotovo i suza pala.

''Velečasni je dao dva teksta, jedan je čitao moj kum, a drugi je čitao moj kolega s klase to je tekst koji govori o svijeći, da je ta svijeća uvijek uz nas, da nas ona čuva, ako dođe do svađe da se sjetimo nje. Jako divan tekst koji se moj kolega s klase potrudio naučiti napamet i onda je on provokator gledao sve vrijeme u mene i ja sam uspio ali držao sam suzu u oku, ali sam se suzdržao. A kasnije sam ja plakao oko 5-6 kad su mi svirali tamburaši'', rekao nam je Mirko.

Iako se za većinu organizacije pobrinula Mateja, tamuraši su bili Mirkova odgovornost i velika želja.

''Jedino što mi je ona vjerovala jer sam imao priliku stvarno slušati, strašno dobre tamburaše, tamburaški sastav Bisernica iz Požege, ja sam imao želju daoni sviraju na našem vjenčanju. Mateja ih nikad nije slušala, ali je čula za njih i tu mi je ona vjerovala'', kaže nam.

Vjerovala je Mateja Mirku i kad je ples u pitanju. Onaj prvi kažu da uopće nisu uvježbavali, a ipak su svojim vještinama oduševili uzvanike.

''Mi smo se dogovorili da ćemo kako ispadne. Mi smo improvizirali, znali smo koja je pjesma, oni su nam je pustili i onda smo rekli, sad nemamo vremena, dan dva prije pa da možda odemo pitat i u salu, nek puste pa kako bude na kraju. Kolege glumci što su sa mnom studirali, nisu mi vjerovali mislili su da smo mi to uvježbavali'', priča.

Na vjenčanju je bio i Mirkov kolega iz serije Petar Puškarič koji je imao posebnu ulogu.

''Ja mislim da je njemu prvi put, da nikad nije bio barjaktar, ali to je nastalo iz scene koja je bila pred kraj emitiranja iz serije Na granici, nas dvojica se borimo tko će biti barjaktar kod Bože na vjenčanju i onda sam ja tu njemu pred kraj scene rekao, dobro eto, bit ćeš u mojim svatovima barjaktar, dobro, bit će i kum, kum nije bio, ali eto barjaktar je bio'', kaže nam Mirko.

Nakon desetak dana braka reći će da se kod njih ništa nije promijenilo.

''Nije se nešto posebno promijenilo, pošto otkako sam se ja doselio zbog snimanja serije Mateja se doselila sa mnom, živimo tu godinu dana, one je tu našla posao, ostalo je sve isto samo što smo kao što sam rekao teži za nekoliko grama zbog prstenja'', šali se glumac.

Par će se sada posvetiti poslovnim obvezama, a nakon toga slijedi medeni mjesec koji će provesti na bajkovitom Zanzibaru.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.