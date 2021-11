Iz mirisne radionice majke i kćeri Vesne Sirovine i Ivane Grčić svakoga dana izlaze razni kozmetički pripravci među kojima su i Eko omekšivač te deterdžent za rublje. U želji da za svoje dijete odabere najbolje Ivana se obratila mami koja se odmah bacila na posao i pronašla najbolju formulu. Kako je tekla njihova priča vidjet ćemo u ovotjednoj emisiji projekta Startaj Hrvatska, a mali dio u idućim minutama ispričati će vam naša Dijana Kardum.

''Kad sam rodila, kad sam postala mama sam počela istraživati te omekšivače, praškove, koje je za dijete, zašto ovo sad je za dijete, zašto nije za dijete, htjela sam nešto nježno da se ne stvara na koži, da ne može izazvati nikakvu reakciju'', započela je Vesna Sirovina svoju priču.

I tako su Ivana i njezina mama Vesna zasukale rukave i počele istraživati različite mješavine.



''Mi smo inače dugi niz godina u proizvodnji kozmetike i istraživali smo tržište, što se tiče deterdženta i omekšivača i tako smo uvidjeli da jako mali broj poduzetnika u Hrvatskoj proizvodi prirodni detedžent i prirodni omekšivač. Jako teško i jako dugo se treba tražiti formula, otprilike kad je sve u regularnom vremenu, otprilike jedno šest mjeseci, bilo je prosipanja i svega'', priča Vesna.

No iz te upornosti i rada proizašli su EKO deterdžent za rublje i omekšivač brenda Melli Aromatica.



''To vam je onako jedna gusta konzistencija, krema, ne možemo ga nazvati krema zato što je omekšivač, ali je gust kao krema'', kaže Vesna.

Vesna se aromaterapijom bavi već dugi niz godina. A iz njezine su radionice proizašli već različiti kozmetički pripravci. Kako kaže, to joj je uvijek bilo velika ljubav.



''Ja sam inače poslije osnovne škole trebala nešto u tom smjeru upisati, nisam uspjela i onda sam upisala ekonomiju, završila, kak se veli ono što se mora to se napravi. Kad sam se udala, rodila djecu, tad se sin razbolio i onda sam počela razmišljati da bih mogla nešto iz toga napraviti'', priča Vesna.

S obzirom na to da su potrebe rasle, mami se pridružila i Ivana koja je tada studirala novinarstvo, kako bi joj pomogla s promocijom.



''Kad sam vidjela da mama to radi, ja sam bila pokusni kunić, to sad svi znaju za sve proizvode. Ispočetka sam mislila da je to ajde hobi, zanimacija joj, međutim ona nije prestala pa sam mislila - počet ću pisati o tome što radi. To je bio moj dio posla'', kaže Ivana.

No prilika je došla u obliku projekta Spara Hrvatska i Nove TV - Startaj Hrvatska. Vesna se nada kako je ovo i korak prema tome da se Ivana vrati iz Njemačke, gdje trenutačno živi.



''Mama me nazvala, taman sam smjenu odradila i mama me nazvala - prošle smo. Ma rekoh znala sam, to je to. Jer sad ipak imamo jedan push, vjetar u leđa za dalje i mislim da sam priča poprima sasvim jednu novu dimenziju'', priča Ivana.

