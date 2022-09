Avanturisti, ali i veliki humanitarci. Možda je tako najlakše opisati Brunu i Maju Šimlešu. Ruku pod ruku, ovaj par je prohodao više od 500 kilometara i tako završio svoju akciju Milijun koraka po krovovima Hrvatske. Nastavak je to prošlogodišnje priče, a ovom pustolovinom nahranili su svoja bića te još jednom dali veliku potporu udruzi Sve za nju.

Osjećaj uspjeha, zadovoljstva, umora, ali i svojevrsno čuđenje što su uspjeli u svojem naumu. Onom da u 25 dana prohodaju 575 kilometara i prikupe pola milijuna kuna za oboljele od zloćudnih bolesti. Bruno i Maja Šimleša u ovu avanturu krenuli su s kninske tvrđave, a svoje veliko finale doživjeli na najjužnijoj kopnenoj točki Hrvatske. Rtu Oštro na Prevlaci.



Bilo je tu i suza praćenih pravom burom emocija koje su se nakupljale svih tih dana. Osjećaje su dodatno probudile i dvije dame, prave lavice koje su ovaj par podržale na cilju, a od kojih se kroz njihovu borbu s bolešću mnogo toga može naučiti. (fotka sve za nju)



''Kako dići glavu kada te sve pritišće, kako zadržati nadu. Meni je draga prijateljica Ljiljana koje preminula bila inspiracija, postovi njezini. Zbog nje sam bila bolja osoba i naučila me što znači hrabrost i ustrajnost'', govori Maja.



Baš zbog takvih ljudi, Maji i Bruni je svaki korak bio nešto lakši. Gotovo svakodnevno su dobivali poruke podrške iz Udruge Sve za nju na koju je i usmjerena akcija Milijun koraka po krovovima Hrvatske. Svoje prve korake u tu svrhu ovaj je par učinio još prošle godine prohodavši dio od Rta Kamenjaka do Knina , a ove su uslijedili još veći usponi i zahtjevniji teren.



''Bilo je momenata slabosti. Mene je uhvatila panika na jednom grebenu, zaraslo, sa stijenama. Težak ruksak, ne možeš dalje, ruke se tresu'', govore.



Ali sve to prođe i ostaju efekti akcije, dobrodušni ljudi i prekrasni vidici te pogledi koji naprosto hrane.



Svaki dan , nova je avantura. Bruno i Maja na ovom putu spavali su u vinogradima, maslinicima, ponekad su im ljudi koje su sretali nudili smještaj, hranu i toliko potreban tuš. Na hodanje su kretali ranom zorom kako bi što manje bili u društvu najtežeg suputnika. Vrućine.

Planine na koje treba gledati s poniznošću poslužili su i kao kulisa njihove ljubavne storije. Naime, na ovom putu Bruno i Maja su proslavili 15 -u godišnjicu braka. Svake godine čast organiziranja proslave, pripadne jednom.

Želje za sljedećih 15 godina su im skromne. Više su usmjereni na dane pred njima, odmor i vraćanje kojeg, na putu izgubljenog, kilograma.



''Želimo nove avanture, planinarenja, putovanja, nove knjige, nove humanitarke'', zaključili su.

