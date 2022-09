Nakon što je hrvatska glazbena scena ostala bez velikog Akija, svih turbulencija koje su se događale u Prljavom kazalištu, kao hladan tuš stigla je informacija da se razilaze i članovi “Hladnog piva”. Nakon 35 godina, odlučili su krenuti odvojenim putem. Mile Kekin za naše je kamere progovorio o razlazu i prisjetio se anegdota iz njihove duge i bogate povijesti.

Nakon iznimno uspješne turneje za velikih 35 godina postojanja, kultni bend Hladno pivo prestat će s radom. Dečki iz Gajnica odlučili su krenuti različitim putem.

''Nismo htjeli korisititi te dramatične riječi, razlaz, raspad. Mi smo to svugdje najavili kao dužu pauzu. Nakon 35 godina s jedne strane je došlo do malog zamora, a i činjenica je da smo zadnji album izdali prije 7 godina. Šta je bio zapravo pokazatelj da imamo kreativnih problema, pa smo rekli sad dok smo na vrhuncu sviračkome, ajmo sad potegnut ručnu'', priča Mile.

Kroz svoj dugogodišnji staž, ovaj je bend iz Gajnica uspio je progurati rokerski zvuk na vrhove top lista, iskrojiti glazbenu povijest kompletne regije i pratiti brojne generacije u odrastanju.

''Malo je brakova koji toliko dugo traju hehe, tako da to je stvarno kad pogledam unazad, a sad malo češće gledam unazad jer se približava kraj jedne duge priče sam užasno zahvalan što sam bio dio tako nečeg.Mislim da smo stvarno izdali puno dobrih albuma, puno dobrih pjesama i to želim sačuvati i sigurno ću to, kako se kaže, uvijek nositi u srcu'', govori Mile.

U srcu će nositi i brojne uspomene.

''Bilo je i suza radosnica, bilo je i tužnih trenutaka i svega, naravno. Od dramatičnih saobraćajki, do incidentnih situacija i na cesti, jer smo stalno na cesti. Do ludih anegdota, da su nas plaćali s psima, da smo skupa sa pola hrvatske scene završili u ponoru na Jadranskoj magistrali. Bilo je puno toga, ali to ćemo ostaviti za neku knjigu biografsku o bendu'. priča Mile.

Puni krug najbolje je završiti tamo gdje je sve počelo. S posljednjim koncertom vraćaju se na svojevrsni početak u Dom sportova u kojem su prvi puta stali pred značajno mnoštvo.

''To je bio onaj famozni koncert kad su nam prvi put roditelji došli na koncert tako da taj prostor ima neku težinu za Hladno pivo, to je bila prekretnica neka, taman je Šamar izašao i dogodio se taj nevjerovatni hajp oko benda pa smo rekli sebi, ajmo to sada ponoviti'', priča Mile.

Stoga vam Mile posljednji put kao frontmen benda poručuje:

''Dragi moji ljubitelji Hladnog piva, svratite 14.10 u Dom sportova poslušati još jednom Hladno pivo. Čak i vi koji niste najveći fanovi, dođite da se razgibate. Za tjelovježbu naš koncert je idealan!'', pozvao je Mile.

