Nakon šestomjesečne glazbene pauze, popularni pjevač Mile Kekin sutra će održati koncert ispred Muzeja suvremene umjetnosti. U razgovoru s našom Ivanom Nanut, frontmen Hladnog piva, otkrio nam je što mu je draže - politika ili pjevanje, sluša li sin njegove pjesme te koliko je dobro imati u kući suprugu psihijatricu

Mile Kekin primjer je glazbenika bez dlake na jeziku te je vrlo jasan u izražavanju stavova o društvenoj realnosti. Nakon što je godinama pjevao o politici, i on se nedavno našao na izbornoj listi.



"Sad imam krizu identitea, ja sam i dalje muzikant i to je moj život već 30 godina, a ovo je bio moj izlet gdje sam htio pokazati da si više od pjevača, ali ljudi koji me poznaju znaju da sam otvoren oko svojih stavova", pojasnio nam je Mile.

Lider benda Hladno pivo sutra će izvoditi pjesme sa svojeg drugog samostalnog albuma "Kuća bez krova". S njim će nastupiti i Maja Rivić, s kojom je otpjevao pjesmu ''Sretni ljudi''. Mile će prvi put uživo zapjevati i svoju posljednju pjesmu, nastalu u doba pandemije - ''Ovo će proći''.



"Napravljeno u roku od tjedan dana, napisao sam, krenuo sam zvati sve ljude koje poznajem, ljudi su se snimili s mobom otpjevali svoj dio. Ja sam sebe prvi put snimao na leptop, svoj vokal i nitko se nije ni s kim vidio. Pjesma je jako odzvonila ne samo ovdje i baš mi je jako drago", priznao je pjevač.

S njim se pojavio i njegov 13 godišnji sin koji je smo razgovarali bio na mobitelu.

"Apsolutno, te nove generacije su rođene s tim i brži su od nas, rođeni su s dužim palčevima snalaze se sa svim. Velika je pomoć kad smo ovisniji od tehnologija. Svira klavir, jako je muzikalan, možda muzikalniji od mene, a dovoljno je diplomatičan da neće reći ništa loše o tatinoj pjesmi jer zna tko ga hrani", našalio se Mile.

Supruga mu je psihijatrica pa nam je otkrio i koliko je to dobro imat psihijatra u kući.

"U ovo doba lockdowna je bilo jako korisno, smirivala je situaciju i kaže ti zašto razmišljaš kako razmišljaš. Ponekad zna ići u samoanalizu, ali ona zna slušati i reći nešto što sam sebi ne znaš priznati", otkrio nam je Mile.

