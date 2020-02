Glumica Mila Elegović ove godine slavi 50. rođendan. Umjesto slavlja, odlučila je pokrenuti predstavu u vlastitoj produkciji...

Premijera ''Mila showa'' zakazana je za sutra. Simpatična glumica Mila Elegović kaže da joj je to posljednje razgolićeno pojavljivanje na pozornici u trikou, koji je obIlježio njezinu glumačku karijeru. Elegović je otkrila

svoj recept mladolikog duha i vitke linije.

U kazalištu Komedija je užurbano dok se priprema "Mila show". "Mislim i da moji suradnici misle da sam show jer sam gonič robova. Prvi put u životu u ulozi goniča robova", ispričala je glumica. Mili dobro ide na probama, a kaže kak je ovo jedan novi period u njezinom životu jer sam producira predstavu.

Istaknula je da će na taj način proslaviti 50. rođendan, ali i zatvoriti jedno razdoblje života. "Odlučila sam s "Mila showom" slaviti 50 godina života i zadnji put u trikou, što ste vidjeli, vidjeli ste", rekla je glumica. No teško je u to povjerovati. Otkrila je i što očekuje publiku na sutrašnjoj predstavi.

"Bit će cabareta, bit će showa, bit će opere. Bit će svih mogućih muzičkih žanrova, plesnih žanrova, bit će priče i radnje", pojasnila je Mila. Glumici će se u ovoj slavljeničkoj predstavi na pozornici pridružiti i njezini kolege, ali i prijatelji.

"Mila je luda svakodnevno i mi svakodnevno uživamo u našim ludostima, u našim ludim provodima, dugim telefonskim razgovorima", ispričala je operna pjevačica Blanka Tkalčić.

"Ja koji volim onako malo gricnuti domaću klopu. Mila dojde i onako zeme malu šnitu špekeca i kaže: 'Joj, dobro, dosta za dana, dosta sam jela!' Ipak nastupa u trikou non stop! Normalno, to je njihov križ, meni je to nezamislivo ali Bože moj, to je tak!", rekao je glumac Adalbert Turner.

Mila je u pripremama za predstavu, no otkrila je što se trenutno događa u njezinom ljubavnom životu. "Ovako, zaljubim se pet, šest puta u roku od tri minuta, ali se brže i odljubim! Dajem svim televizijama časnu riječ da ću kad se zaljubim to reć urbi et orbi, otvorit ću prozor", najavila je glumica.

Objasnila je i otkud joj toliki mladenački duh. "To je ta neka vrsta ženskog ludila, malo genetike, malo mazohizma, puno želje, ja jako volim ovo raditi, meni je najljepše na svijetu kad mogu pjevati, plesati i glumiti", ispričala je Mila. Kaže kako planira otpuhivati 50 svjećica na torti svaki mjesec.

"Ja sam proglasila ovu Milinom obljetničkom godinom i slavim 50 godina života. Svi slave 25 godina rada, pa 30 godina rada, a ja slavim 50 godina dobrog života", istaknula je Elegović.



