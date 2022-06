S vrućim ljetnim temperaturma stižu i objave slavnih ljepotica u kupaćim kostimima s egzotičnih plaža. Severina je otkrila utegnute trbušnjake, a Lana Klingor Mihić stvarno stanje stvari u bikiniju bez filtera i uređivanja fotografija. Kakve kupaće kostime ovog ljeta biraju Nives, Ella, Sonja, Žanamari i druge dame s liste najseksi Hrvatica istražio je naš Davor Garić.

Ljetna računica je jednostavna - što je Celzijusa više, tkanine je manje. Bikini sezona omiljena je i brojnim slavnim Hrvaticama. Svoje fotografije bez imalo uređivanja i filtera objavila je Lana Klingor Mihić i dobila odobravanje svojih pratitelja.



''Ono što ljudi vole je ta iskrenost, mislim ljudi nisu glupi, i ako im servirate nešto što je potpuno fejk to se vidi iz aviona i mislim da je ta autentičnost ključ uspjeha.'', govori Lana Klingor Mihić.



Otkrila je da se nakon operacije u travnju nije vraćala u teretanu, no pazi što jede i odlazi na tretmane maderoterapije.



''Nismo savršene i NE TREBAMO biti. Ne zagovaram da sve žene trebaju izgledati kao iskrivljeni ideal ljepote kojeg nalažu društvene mreže, ali to ne znači da se trebamo zapustiti'', smatra Lana.

A kako jedna žena poslovno, s brdo obveza, s klincima, s mužem, izgleda sve bolje s godinama?

''A to valjda dolazi iznutra, ako si zadovoljan sam sa sobom. Ja sam nikad zadovoljnija, nikad sretnija, a nikad nisam živjela povučenije. To valjda shvatiš s godinama da je ta tvoja intima nekako najvrijednija i sve manje imam želju toga dijeliti na društvenim mrežama'', govori Lana.



Nives Celzijus u kupaćem kostimu se osjeća kao riba u vodi, bez obzira na to sunča li se na svojoj terasi u Zagrebu ili je na egzotičnoj plaži na Tajlandu. Bikini je omiljen odjevni predmet i Lidiji Bačić. Evo tajne njezina vitkog stasa.



''Na prvom mjestu ja mislim da je tu genetika, a onda sve popratno. Naravno, jedem i ja sve živo, a opet ima dana kad želim samo laganiju hranu, salate. Ne idem u teretanu, nisam fan, ali volim plivanje, bazen. Obožavam kad dođem u Split popet se na Marjan, to je super tjelovježba i rekreacija, jedno 900 skala, tako da se više rekreacijski održavam'', govori Lidija.



Jednodijelni ili mikro bikini, beauty influencerici Jeleni Perić potpuno je nevažno - u svakom ljetnom izdanju izgleda besprijekorno, baš poput glumice Ane Gruice i influencerice Sonje Kovač. WOW je jedino što možemo reći kad se na plaži pojavi Žanamari Perčić. Ako znate zbrojiti dva i dva, jasno vam je da ovakvi vretenasti mišići ne padaju s neba.



''Pa zapravo ja ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo radi tog nekog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim ili da liječim komplekse, ali mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u gym i nakon ta 3 sata se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje'', kaže.



I Ellu Dvornik sve češće možemo vidjeti u kupaćem kostimu. Ovog je puta otkrila tetovaže i poručila da komentari dušobrižnika do nje ne dopiru.



''Ja mislim da je moral jako relativna stvar i da ljude moraš malo gurati i da se nakon nekog vremena naviknu na sve, a meni se iskreno ne da glumiti i rađe onda stavim sve karte na stol i tko se hoće družit može, tko neće ne mora!'', govori Ella.



Ecija Ojdanić je pokazala kako izgleda u kupaćem nakon što otrči maraton, a Severina je nedavno proslavila 50. rođendan i dala do znanja da je vrijeme za nju nevažna stavka. U kupaćem kostimu izgleda kao i na početku karijere, ako ne i bolje.



''Naše tijelo je nama stvarno jako bitno, a mi tako malo držimo do njega, toliko ga trošimo i sve nam je u tom našem tijelu. Ali teško je protiv kolača, finih stvari, masnih...'', govori Seve.

Teško je održavati liniju, a koji je njezin recept?

''Ljubav, sreća, zadovoljstvo. Ljepota unutrašnja, ali malo i vanjske, malo i vanjske'', govori!



Ljeto se tek zahuktava pa, nema sumnje, čeka nas još mnogo atraktivnih ljetnih izdanja slavnih Hrvatica.

