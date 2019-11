Miss Universe Hrvatske Mia Rkman pakira kovčege i kreće u borbu za titulu najljepše žene svijeta. Zablistat će u kreacijama Matije Vuice koja joj je pripremila glamurozne kombinacije u kojima neće proći nezamijećeno. Kakve su šanse da lijepa Korčulanka osvoji krunu, istražio je naš Davor Garić.

Atraktivna Korčulanka sa zagrebačkom adresom u posljednjim je pripremama prije odlaska u Atlantu na izbor Miss Universe svijeta. Čeka je mnogo zabave, ali i oštra konkurencija.

"Škicnula sam konkurenciju na internetu, pratimo se na Instagramu. Cure mi se čine divne, svaka je lijepa na svoj način. Jaka je konkurencija, toga sam svjesna, ali ja nemam neka velika očekivanja. Ja se idem tamo zabaviti, bit ću ovako prirodna kakva jesam pa kako god da završi", izjavila je Mia.

Kako bi završilo što bolje, pobrinut će se i dizajnerica Matija Vuica. Nakon Severine, Zrinke Cvitešić i mnogih drugih dama, Matijine haljine koje oduzimaju dah u kočege pakira i ova lijepa missica.

"Miji naprosto sve lijepo stoji, to je pod broj jedan. Ona ima tu mladost, s jedne strane, a ima tu divu u sebi, Hollywood s duge strane. To su dva osnovna momenta. Sve drugo što bude moglo to potencirati ili isporovocirati, da tako kažem, bit će moje zadovoljstvo i moj plus", rekla je Matija Vuica.

Na svjetskom izboru pravilo broj jedan je - istakni se! Mia ima pregršt aduta, a uz oči, seksi linija na čelu je kolone.

"Pa ja se nadam da će ovi treninzi uroditi plodom. Osobno nemam problema s tim, mislim da je samopouzdanje bitno, da se žena osjeća sigurno i lijepo u svojem tijelu. Kakvo god to bilo, svatko ima mane. Mislim da je bitno prihvatiti se i osjećati to samopouzdanje", zaključila je Mia.

Mijinu besprijekornu figuru nije bilo teško učiniti još senzacionalnijom. Matijin je savjet - pokoji centimetar kože više, a tkanine manje!

"To je neki moj stil od samih početaka. Ako to tijelo dozvoljava, ako situacija i ta nekakva prilika dozvoljava, ja želim da ta žena bude seksi. Da se pokriju sva strateška mjesta, a opet da bude tog seksepila i ženstvenosti na moj način", objasnila je Matija.

"Ja više volim onu nekakvu casual eleganciju. Nisam tip koji se odijeva nešto seksepilno. Više volim da se osjećam ugodno u tome ali svakako je lijepo nekad pokazati nogu, haha", priznala je Mia.

Lijepa Mia dolazi iz liječničke obitelji i studira sanitarno inženjerstvo pa joj je ''zdrav duh u zdravom tijelu'' tajna dobrog izgleda.

"Što se tiče linije, najviše prehrana, iako se trudim svaki dan otići na trening. To mi neke druge obveze ne dopuštaju baš svaki dan ali vodim brigu o tome. Što se tiče kozmetike, na dnevnoj bazi ne volim šminku, koristim većinom prirodne proizvode, tako da mislim da je to ključ", izjavila je Mia.

Ključ je i potpora obitelji, ali i dečka. Da, dobro ste vidjeli, potencialni udvarači, Mijino je srce zauzeto, a dečko joj nije nimalo ljubomoran zbog njezinih atraktivnih izdanja.

"Ako osvojim titulu Miss Universe svijeta mislim da će se svakako dosta promijeniti jer to je cijela jedna godina života u New Yorku, obaveze su sve usmjerene na Miss Universe tako da vidjet ćemo, ako bude, ja sam spremna na to", poručila je Mia.

