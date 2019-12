Mia Rkman vratila se kući s Izbora za Miss Universe svijeta gdje je ostvarila sjajan rezultat.

S odličnim rezultatima kući se vratila 22-godišnja Mia Rkman, naša predstavnica na ovogodišnjem izboru za Miss Universe svijeta. Ušla je u među 20 najljepših na svijetu, ali i 5 najljepših Europljanki. Što se sve od nje tražilo te ima li njezin dečko razumijevanja za brojne obveze, lijepa je Korčulanka otkrila našem Davoru Gariću.

"Ja sam stvarno prezadovoljna i bolje nego što sam očekivala. Tempo je bio baš naporan, već od pola 7 ujutro je sve kretalo i još uvijek polako dolazim k sebi", otkrila je Mia.

Osim ljepotom, Mia je sve osupnula i očarala odgovorom na pitanje što bi učinila da padne.

"Prilikom prijave, na prijavnici sam morala već napisati čega se najviše bojim na izboru i to je zapravo bio strah od pada. To su me pitala i nisam to očekivala i ne znam odakle mi inspiracija za odgovor ali došao je sam od sebe", priznala nam je Mia.

Nakon odgovora pokupila je veliki pljesak u dvorani.

"Tako je, pokupila sam velike ovacije cijele publike i to je bilo citirano na Twitteru i internetu, tako da je stvarno bio bum koji ja uopće nisam očekivala. I nisam pala, što je najbitnije", nasmijala se Mia.

Pobjedu je odnijela Zozibini Tunzi iz Južne Afrike koja je na predstavljanju uživo rekla da žene poput nje, ondje gdje je odrasla, ne smatraju lijepima.

"Pretpostavljam da je bilo malo kumovanja politike jer vidim da je vrlo popularno sada to što u Americi "četiri glavne krune" nose Afroamerikanke. Znači to su Miss Universe, Miss USA, Miss Teen USA i Miss America", izjavila je direktorica Izbora Miss Universe Hrvatske Marija Kraljević.

"Nažalost, i izbor za miss je pod utjecajem politike. Dobro je da je pobijedila Afroamerikanka i neka je, ona definitivno nije bila najljepša ali je bilo potrebno da i takva osoba bude osoba bude pobjednica Izbora za miss. Bilo je puno lijepih i ljepših žena ali politika uvijek ima svugdje svoje prstiće", zaključila je modna dizajnerica Matija Vuica.

Ovim je izborom još jednom potvrđeno da plavuše imaju sve manje šanse da se probiju na vrh.

"Plavuše su uvijek u manjini, to je istina ali ja moram priznati da su na našem izboru možda uz mene bile još dvije plavuše, nisam sigurna jer uvijek pobjeđuju tamnije cure", izjavila je Miss Universe Hrvatske 2011. godine Natalija Prica Oreški.

Dok su kod nas izbori za miss izgubili sjaj koji su imali 90-ih godina, u svijetu je sasvim drugačija priča.

"Njih tamo smatraju bogovima, u moje vrijeme je pobijedila Zuleyka Rivera koja je bila u spotu za pjesmu "Despacito" i ona je nakon toga bila bog. Bila je u istom rangu kao predsjednik, izašla bi na balkon pred milijun ljudi koji bi joj skandirali. Usmjerili su je ka karijeri glumice koju je željela. A ovdje je drugačije", izjavila je Miss Universe Hrvatske 2006. godine Biljana Mančić.

Od misica se danas očekuje da budu lijepe, elokventne, obrazovane, zabavne i karizmatične. Zaključak? Nije tako jednostavno biti miss kao što neki misle. Zato nam je Mia otkrila gdje u svoj raspored uspijeva smjestiti svog dečka.

"Uspijevam nekako, pokušavam održati ravnotežu između faksa, dečka, svi su negdje na istoj razini, malo je teško ali uspijevam. Dečko stvarno trpi i ne mogu se požaliti, ne prigovara, stvarno je najbolji", otkrila nam je Mia.

