Mlada Splićanka Mia Franić okrenula je novu stranicu u životu. Hrvatskoj javnosti poznatija je kao model i manekenka te bivša supruga poduzetnika Dragana Jurilja. Našem je Hrvoju Kroli ekskluzivno progovorila o početku glazbene karijere te prvi put komentirala odnos s bivšim suprugom.

Prije deset godina kada se uputila u svijet modelinga Mia Franić već je znala što želi - pokoriti svijet mode, što je i uspjela no, sada je to razdoblje, ističe, iza nje.

Trebalo je proći gotovo jedno desetljeće da Mia ponovno pristane na televizijski intervju.

"Najiskrenije, možda se ne bi reklo, ali puno lakše je nositi modnu reviju i šetat ispred kamera nego davati izjavu ovako. Nekako je to drugačija stvar i moram priznati da imam malo tremu od razgovora pred kamerama", otkrila je Mia.

Ipak, ubrzo se Mia u razgovoru opustila. Priznaje nam kako je bilo teško krenuti u svijet manekenstva sa samo 14 godina. Sve je to nosilo određeni pritisak i odgovornost prema najvećim svjetskim brendovima s kojima je surađivala.

"Naučila sam se disciplini, odgovornosti, možda puno ranije nego moji vršnjaci. Možda sam izgubila nešto od tog djetinjstva i druženja s prijateljima ali ne žalim zato što mislim da sam brže sazrila zbog toga. Sve to ima svoje prednosti ali ima i mane", priznaje.

Mia je danas uspješna poslovna žena koja pomaže i obitelji u organizaciji sajma vjenčanja. No, nju u vjenčanici na pisti nismo imali prilike vidjeti.

"Stvarno više ne mogu nositi modne revije i sljedeći put ako ću se ikada više vidjeti u vjenčanici to neće biti sigurno na modnoj reviji jer sam ja svoje odhodala, više ne mogu", zaključila je.

A upravo je Mijina fotografija u vjenčanici iz Maroka gdje se udala za, sada već bivšeg, 23 godine starijeg supruga, poduzetnika Dragana Jurilja izazvala veliki interes javnosti. No, unatoč bajkovitom vjenčanju nisu uspjeli održati skladan brak. Mia je samo za IN Magazin komentirala odnos s bivšim suprugom.

"Pa komentirala bih samo da je među nama uzajamno poštovanje", izjavila je Mia.

Trenutačno joj ljubav nije na prvom mjestu. Kako kaže, sve se događa s razlogom pa je tako objava da nakon manekenstva počinje pjevati izazvala veliki interes. Simpatična Mia napominje da je glazba oduvijek bila njen prvi izbor pa je tako i završila glazbenu školu.

"Obožavam glazbu. Stvarno, meni jedan dan nema smisla bez glazbe. Mene glazba opušta. Život me odveo u drugom pravcu, ostvarila sam tu karijeru, a mislim i da su to nekako slične profesije. Pjevačica, glumica, model, to je sve dosta blisko", smatra Mia.

Glazbeni pravac kojim će krenuti ostavit će tajnom jer želi sve iznenaditi. Život pod svjetlima reflektorima donosi i onu ne tako lijepu stranu, a to je nošenje s negativnim komentarima. Što se Mije tiče, ona se time ne da smesti.

"Ja sam takvu karijeru htjela, i s tim sam odmah prihvatila pozitivne i negativne strane toga. Kada sam bila mlađa, češće sam znala pročitati komentare, sada više ne toliko. Vidim ponekad neka loše komentare, a na to ne obraćam pozornost. Na kraju krajeva, svatko ima pravo na svoje mišljenje. No neki me dobro nasmiju", priznaje.

Mia kaže kako usprkos nekim padovima u životu ne bi ništa mijenjala.

"Sve me to oblikovalo u osobu kakva sam danas, ja sam zadovoljna s tim kakva sam osoba i mislim da svaka greška čak je bila poučna i dovela me do toga gdje sam danas", otkrila je Mia.

Ne boji se izazova, kaže. Živi u sadašnjosti i na prošlost se ne osvrće. Za sve one koji se boje životnih poraza, mlada Mia ima poruku.

"Da slušaju svoje srce, traže svoju sreću, slijede svoje snove jer ništa nije nemoguće i neostvarivo", poručila je Mia.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.