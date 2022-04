Mia Dimšić sutra odlazi u Torino. Na Eurosongu će nas predstaviti s pjesmom Guilty Pleasure. No ako ste mislili da će nastup izgledati poput onoga na Dori - varate se. Što se sve promijenilo te kako će nas predstaviti u Italiji, otkrila je Ani Veli za In magazin.

Mia Dimšić spremna je za Eurosong. Simpatična pjevačica sutra kreće put Torina, a čini se kao da nervoze u redovima nema, iako priznaje - uvijek ima sitnica koje treba riješiti.

''Kostur stajling i nastup, sve je spremno. Jedva čekam doći tamo, iskusiti to sve i stati na pozornicu. Vjerujem da ću imati tremu jer kad dođeš na tako nešto produkcijski veliko i s nekim standardima koje nikad nisam doživjela da ću osjetiti određenu dozu pa čak i starhopoštovanja što sam uopće tu i što imam tu čast. Iz ove perspektive nisam tremarođ, potpuno sam smirena, ali mislim da kad dođem tamo i kad stanem na pozornicu da je to ipak neka druga stvar'', smatra Mia.

Je li poslušala konkurenciju i ima li favorite?

''Naravno, poslušala sam sve pjesme, a mnoge ljude sam i upoznala jer sam bila na predeurovizijskim partijima koji su genijalna stvar tako da znam gotovo sve kandidate. Ima tu prekrasnih ljudi, sad više nisam ni objektivna jer su mi neki postali prijatelj pa se baš zbog toga i veselim Torinu, no neki moji favoriti od početka su m Italija i Švedska. Dvije prekrasne, moćne balade. I općenito mislim da je ovo godina balada na Eurosongu što je svakako pomom guštu'', priča Mia.

U Opatiji je nastupila u crnom izdanju s potpisom Ivana Tandarića i Aleksandra Šekuljice, koji su se pobrinuli za stajling naše predstavnice i u Torinu. Stajling za Eurosong još čuvaju kao tajnu.

''Posebno boju skrivamo za koju smo se konačno dogovorili, ali evo imamo više varijanti koje su dosta slične i još ćemo se na tim probama koje su kostimirane konačno odlučiti, ali sve je spremno. Stajling su radli Elfsi s kojima radim, koji su radili i za Doru. Bit će skroz drugačije od Dore, to je sve što mogu reći. Bit će malo odvažnije jer to je ipak Eurosong, pa se onda mislim kad ću se odvažiti ako ne tu. To je nekako jako bitan segment tog nastupa. Bitno je da kad nešto vidiš to zapamtiš, tako da smo odlučili malo mijenjati i da malo kao iznenadimo'', otkriva Mia.

Mnogo se govorilo i o plesaču, za kojeg su neki tvrdili da odvlači pozornost na sceni. Što je s plesačem, je li otpao ili je još uvijek tu?

''Kreirali smo potpuno novi nastup tako da će svi ljudi na bini biti novi i priča će biti nova. Veselim se čuti reakcije i veselim se vidjeti kako će to izgledati na prvoj probi. Ovo je ostvarenje velikog sna i velika čast za svakog izvođača. Koliko god ima posla i koliko je stresno, ja sam iscrpljena, ali i prezadovoljna i preporučila bih stvarno svma koje takvo nešto zanima da se prijave na Doru jer je stvarno prekrasno iskustvo'', zaključila je Mia za kraj razgovora.

Još jednom Miji želimo svu sreću, mnogo druženja i dobre glazbe, a u to da će stvoriti uspomene za cijeli život - uopće ne sumnjamo.

