Dane izolacije pjevačica Mia Dimšić provodi u rodnom Osijeku, a vrijeme krati skladajući i pišući stihove novih pjesama. Iako je neizvjesno kad će ih ponovno moći izvoditi na KOncertima, ne napušta je optimizam. Autorica poznatog stiha "Život nije siv" pronašla je malo boje i u ovim teškim danima. Pandemija ju je natjerala da uspori užurban životni tempo, a što je novo naučila o sebi proteklih tjedana, otkrila je našoj Juliji Bačić Barać.

Otkako je za sve nas počela karantena, mlada pjevačica Mia Dimšić svoju zagrebačku adresu zamijenila je onom u Osijeku. U obiteljskom domu provodi dane izolacije, a njezini vikendi, baš kao i oni ostalih glazbenika, sad izgledaju potpuno drugačije.

"Zapravo sad više nije pitanje kako izgledaju petak i subota, sad je općenito pitanje kako izgleda dan, nemam više pojma koji je dan u tjednu. Svaki dan mi je tu negdje. Petak i subota mi nedostaju ne samoposlovno nego i privatno, nedostaje mi neka prigoda za izaći van iz kuće", priznala je.

Ovaj novi način života naučio ju je da bez stvari bez kojih je mislila da ne može, ipak može.

"Mislila sam da ne mogu bez svojih milijun socijalnih aktivnosti, kava, druženja, izlazaka i definitivno mogu neobično je, ali može se. Definitivno će ovo biti zdravo za sve nas da se malo fokusiramo i na neke druge stvari, ali ipak se nadam da neće trajati predugo", zaključila je.

A sve dok traje, Mia i ove neusporedivo manje ispunjene dane, nastoji isplanirati.

"Meni pomaže napraviti neki plan za dan, danas ću raditi to i to, makar su to neke male stvari, naprimjer gledanje serije od koje nemam nikakve koristi. Nekako puno lakše prođem kroz dan kad imam raspored, nego kad se samo ustanem i evo danas ležim u krevetu i nemam nikakav plan ispred sebe", zaključila je.

Posljednjih tjedana najviše se posvetila skladanju, ali i još jednoj aktivnosti.

"Jedna strana mog posla koju sam uvijek zapostavljala su deftintivno bile društvene mreže, nekako sam puno više bila aktivna na terenu nego onlajn pa evo sad i tu pokušavam naći neki balans i možda naučiti nešto novo o društvenim mrežama", oktrila nam je Mia.



Virtualni susreti s obožavateljima i prijateljima ne mogu zamijeniti one uživo, a već sad dobro zna što će prvo učiniti kad sve ovo bude iza nas.

"Kad sve ovo završi mislim da ću se okupiti s najboljim prijateljima i napraviti jedan velik parti, izaći van, to jako želim", priznala je.

Koronavirus sve nas je natjerao na predah kojeg Mia pišući pjesme nastoji kreativno iskoristiti.

"Mrala se dogoditi ova globalna kriza da stanemo na loptu, da se više fokusiramo sami na sebe, da ne letimo, da ne provedemo dan s milijun ljudi što često zna biti i mentalno malo naporno, pa smo svi sad pronašli taj unutarnji mir", zaključila je.

Nakon tjedana izolacije, aplauzima publike, više nego ikad, ovog ljeta nada se cijela estrade.

"Ljeto je definitivno vrhunac sezone za sve glazbenike i mislim da će se puno ljudi sad naći u problemu, ako ovo ne završi do šestog ili sedmog mjeseca, nadam se da hoće", priznala je Mia.

