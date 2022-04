Naša ovogodišnja eurovizijska predstavnica Mia Dimšić vratila se iz Londona, Amsterdama i Tel Aviva gdje je s obožavateljima Eurosonga lobirala za Hrvatsku. Objavila je i službeni videospot za pjesmu Guilty, a očekivanja, detalje scenskog nastupa i sočne zakulisne eurovizijske priče otkrila je Davoru Gariću.

Mia Dimšić ovih dana ima gusto popunjeno raspored, ali umor joj se u očima ne vidi. Bila je u Tel Avivu, Jeruzalemu, Amsterdamu, Londonu, posvuda.

"Dobra šminka čini čuda! Da, stvarno sam bila svuda i sutra ću već biti u Madridu", otkrila je Mia.

A dosad je upoznala i neke svoje konkurente, između ostalih i srpsku predstavnicu Konstraktu s kojom se i sprijateljila.

"Volim tako javno reći kada nešto osjećam, a baš sam nekako znala da će mi se ona svidjeti. To se totalno pokazalo točno i djelovala mi je tamo kao najnormalnija osoba, toliko prizemljena, jednostavna i naravno, prepametna", otkrila je Mia.

"Guilty Pleasure" je dobio i hrvatsku verziju naziva "Netko drugi". Video spot je sniman u Osijeku kako bi cijela Europa vidjela njegove ljepote.

"Da, i prvi noćni spot. Mislim da je Osijek posebno lijep, a još ljepši noću", smatra Mia.

Otkrila je i hoće li na eurovizijskoj pozornici biti sama ili će joj netko praviti društvo.

"Bit ću u društvu dodatne ekipe, to sad moram otkriti, ali neću reći što će točno biti. Priča će pratiti poruku pjesme i tu neku ljubavnu, romantičnu, sanjivu notu pjesme", najavila je.

Mia je jako dobra prijateljica s Hanom Huljić i Domenicom Žuvelom, a svakoj se u životu događaju trenutačno neke lude stvari. Evo o čemu pričaju kada se nađu njih tri.

"Sada svaka priča svoje, a ova druga nema pojma o čemu treća priča, haha! Ali baš mi je nekako drago i što je Hani bio poseban dan kada je meni bila Dora, istovremeno je Domenica stvarno dugo maštala o "Plesu sa zvijezdama i onda su je pozvali. Tako da neke super, super stvari nam se događaju", otkrila je Mia.

Ljeto nam je svakim danom sve bliže, a evo što si je ona zacrtala za to godišnje doba, ali i do 2025. ili do 2030. godine.

"Svakako imam želju izdati album na engleskom jeziku o čemu već sto godina pričam, ali sada su pjesme spremne i sve, i stalno nema smisla odgađati", zaključila je.

Mia ima u planu i pokoravanje europske i svjetske scene i to ne krije, a hoće li mijenjati ime za te potrebe?

"Sada će to pomalo krenut, onda će polako ići uzlaznom putanjom pa u nekom trenutku bum, eksplodirati. Ja ću uvijek biti Mia Dimšić, mislim da to ime nekako ne možeš smišljati nego se nekako mora dogoditi", najavila je.

