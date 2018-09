Mlada nada hrvatske glazbene scene Mia Dimšić za mjesec dana imat će svoj prvi samostalni koncert u Splitu. Tom prigodom prošetali smo gradom pod Marjanom i doznali detalje o Miji koje zna samo njezin uski krug ljudi. Ekskluzivno pred našim kamerama pokazala je svoj skriveni talent. Mi smo pak provjerili koliko dobro poznaje dalmatinske izraze.

"Dobar dan! Ja sam Mia Dimšić! Pozdrav svim gledateljima In Magazina!", pozdravila je Mia gledatelje IN magazina, no ne bilo kako. Naime, Mia je još od malena razvila sposobnost govorenja unatrag što je njezin skriveni talent.

"Čuli smo mene kako pričam obrnuto znači unazad, znači riječ po riječ. To je ovako jedna totalno bezpotrebna i beskorisna aktivnost kojom rado bavim u slobodno vrijeme kada nemam šta radit", otkrila je Mia.

No s Mijom se ne bi složili stručnjaci. Oni kažu da ovu sposobnost ili dar koji ima - posjeduje tek 2 posto ljudi na svijetu. Istraživanja su pokazala kako je riječ o iznadprosječno inteligentnim osobama.

Pjevačica Mia Dimšić i novinar Hrvoje Krolo (Foto: Dnevnik.hr) - 1

"Moram priznat ovo nisam nikome nikad prije otkrila i mislim da mi je sad karijera podmakla dovoljno da valjda to mogu otkrit, ali ako nakon ovoga propadne moja karijera svi će znati da je to bilo u IN magazinu! Zapravo sam mislila da to svi rade i da je to normalno i onda smo se jednom našli - cijela rodbina za nekim ručkom i onda je to netko počeo radit, a ja sam počela doslovno tečno svaku riječ. I onda su svi bili u nevjerici kao što nije u redu s tobom", priznala nam je.



Simpatična Osječanka kaže da čak može i pjevati unatrag. Ipak, za svoj prvi samostalni koncert u Splitu, držat će se svojeg provjerenog glazbenog repertoara. Splitski nastup Mia smatra svojim najvećim zalogajem u karijeri.

Mia Dimšić (Foto: Ivo Čagalj/Pixsell)

"Jako sam uzbuđena, koncert će biti 20.10. i pozivam sve da nam se pridruže. Strah me definitivno, pripremam se što bolje mogu ali mislim da je ovo najveći zalogaj u mojoj karijeri do sada. Uvijek sam čula za splitsku publiku da je nekako i najzahtjevnija i specifična."

Za Split Miju vežu samo lijepa sjećanja. Upravo je njezin najveći hit "Život nije siv" premijerno izveden na Splitskom festivalu. Sve što se dogodilo nakon toga, možemo reći, već je povijest. Mladoj smo Miji zato pripremili kratak kviz. Da čujemo kako se jedna Slavonka snalazi s dalmatinskim ričima.

"Kartiga jesam dobro pročitala? (Katriga) Isuse nemam pojma? Da pogađam ili? Nekakav prozor, neee? Ne znam, nemoj da se sramotim! Dešpet, je li to kao ono inat, e to znam. Perun? Je li to neki jorgan, jastuk? Nešto, haha? Ovo je loše moram poradit na tome vokabularu do koncerta", nasmijala se Mia.

Kraljica Zagreba - Mia Dimšić (Foto: Josip Čekada) (Foto: Foto: Josip Čekada)

Inače, Mia je sa samo 16 godina postala prava teen zvijezda. Unatoč nagradama i uspjehu, ističe kako želi ostati prizemljena.



"Ja sam cura iz Slavonije, iz jedne prosječne radničke obitelji, nikad me nitko kod kuće nije pretjerano tretirao ne znam kako, niti me sad drukčije tretira. Družim se s istim ljudima kao i prije i mislim da su to dosta važne stvari za mentalno zdravlje kad se uđe u ovaj posao koji je često stresan i dinamičan. Puno, puno se ljudi lako izgubi tako da samo nekako mama, tata, sestran prijatelji i to je to", priznaje.



A hoće li hrvatska Taylor Swift pohvatati sve "splitske riči", doznat ćemo 20. listopada, kada će s njom zapjevati brojni Dalmatinci!

