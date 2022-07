Domaće zvijezde skrivaju pregršt talenata koje ne pokazuju javno tako često. Samo za IN Magazin Mia Dimšić demonstrirala je svoju neobičnu supermoć - zna tečno govoriti unatrag, a Nina Badrić pokazala kako besprijekorno imitira Severinu, Terezu i Josipu. Koja zvijezda slika vinom, koja može 3 minute bez zraka, a koja je slavna Hrvatica i skiperica? Tajne supermoći poznatih Hrvata zna Davor Garić.

Dobar dan! Ja sam Mia Dimšić! Pozdrav svim gledateljima In Magazina!

Ne, nije vam se pokvario televizor, nego to Mia Dimšić zaista tečno govori - unatrag. Neobični je to talent koji njeguje još od djetinjstva.



Čuli smo mene kako pričam obrnuto znači unazad, znači riječ po riječ. To je ovako jedna totalno bezpotrebna i beskorisna aktivnost kojom rado bavim u slobodno vrijeme kada nemam šta raditi'', kaže Mia.



No s Mijom se ne bi složili stručnjaci. Oni kažu da ovu sposobnost ili dar koji ima - posjeduje tek 2 posto ljudi na svijetu. Istraživanja su pokazala kako je riječ o iznadprosječno inteligentnim osobama.



''Zapravo sam mislila da to svi rade i da je to normalno i onda smo se jednom našli - cijela rodbina za nekim ručkom i onda je to netko počeo radit, a ja sam počela doslovno tečno svaku riječ. I onda su svi bili u nevjerici kao što nije u redu s tobom haha'', rekla je.



Skriveni talent Luke Nižetića odvija se ispod površine. Ronjenje na dah njegova je strast, a pod vodom može izdržati čak 3 minute.



''Za sad ta statika to znači da si na rubu bazena opustiš se, malo meditiraš, uzmeš dah i ja negdje oko 3 minute, a sad je to stvar vježbe možeš doći do sedam, osam, devet'', kaže.

U svijet ronjenja uvela ga je reprezentativka i svjetska prvakinja Mirela Kardašević.

Nina Badrić, uz glazbenu, može pokrenuti i karijeru imitatorice. Pogledajte ovu njezinu tajnu moć.



Tajna supermoć Slavka Sobina je sviranje violine... A sigurno niste znali da je Lidija Bačić u srednjoj školi bila lokalna prvakinja u igranju flipera. Snježana Schillinger je vladarica morskih valova - ona je skiperica.



''Do 15 metara, iznad 15 ne! Ljubav prema moru datira zato što sam ja rodom iz Karlobaga i meni je more sve. Ne mopa biti ovakva ljepotica, može biti i čamčić'', kaže Snježana.

Pjevačica Marina Tomašević nije akademski obrazovana slikarica, no slika poput pravog umjetnika, i to vinom.



''Da, to je bilo čudno, vino? Kakvo vino? I to je ono što je meni jako drago, to je vino upravo iz Hrvatske, sorte Croatina, koja se vrlo rijetko nađe u Hrvatskoj, mislim da je gotovo ni nema, a to je vino iz mog kraja, dakle iz Zadra'', objasnila je.



Vinom, točnije, tehnikom vinorel, naslikala je portrete domaćih zvijezda do najsitnijih detalja.



''Kad jednom staviš kist na papir, nema više brisanja, i to su ipak portreti i tu mora biti vjerno, a ja sam tip da ne može da ne bude isto, nema slično, mora biti isto ili ne'', kaže.



Uz to što vas u milisekundi zarazi osmijehom i dobrom energijom, Indira je i vrsna klarinetistica.



Klarinet je počela svirati s 12 godina u limenoj glazbi u Županji, nerijetko i na sprovodima.



''Toliku bol koju prođeš, npr. kad imaš sprovod, mi smo znali pješačiti 4 kilometra i sad zamisli kad je vani hladnoća i kada svirš one metalne tipkice, tu ne možeš imati rukavince, trubači mogu imati rukavice, mi klarinetisti ne možemo. Isuse i Bože, to su ti smrzotine'', prisjetila se Indira jednom prilikom.



Ako im osnovne karijere u međuvremenu krenu nizbrdo, ove zvijezde dobro znaju koje im je ''plan B'' zanimanje.

