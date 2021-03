Miju Anočić Valentić već mjesecima pratimo u seriji Dar Mar, gdje je utjelovila brbljavu Seku. Uskladiti život na setu s privatnim toj mladoj mami i glumici bilo je prilično izazovno, no sve je uspjela zahvaljujući pomoći i potpori obitelji. Zašto joj je dobro došao lockdown te kada će se njoj i partneru Alexandru oglasiti svadbena zvona, ispričala je našoj ekipi.

Prije dvije i pol godine glumica Mia Anočić Valentić postala je majka sinčića Marlija. Kako kaže, to joj je vrijeme proletjelo.



''Sad sam najsretnija na svijetu, ne mogu ni zamisliti da je drugačije.

Ne mogu gledati kao da sam nešto izgubila, ovaj svoj prošli život, nego sam zapravo jednostavno trebala naći balans. Još uvijek radim na tome da malo vratim svoj stari život, da imam vremena i za sebe uz dijete, muža, sve skupa. Ali bilo je izazovno i sad već kako dugo snimamo, već sad i kako mi se raspored gotovo poduplao, imam osjećaj da mu falim, a i on meni, naravno'', priča.

U danima koje provode na snimanju najviše joj pomaže sestra.



''Nismo ga još dali u vrtić, sestra je tražila posao pa smo spojili ugodno s korisnim, tako da je ona sad kod nas dok ja snimam seriju, tako da kad jedno radi, mijenjamo se svi, ali sestra je doma sama'', priča Mia.

Zato joj je vrijeme koje smo proveli u lockdownu i dobro došlo.



''Odmorila sam se, i muž i ja bili smo kod kuće jer smo morali. Čudno je bilo kao i svima, vjerujem, ali mislim da smo to dobro iskoristili da provedemo vrijeme zajedno'', kaže.

Iako je zaručena već neko vrijeme, svadbena zvona neće se tako skoro čuti.



''Jednostavno kad bude, bit će, nije nam to sad neka obveza. Gledam na to kao na nekakav papir jer mi smo tu u ljubavi. Ja ga zovem muž, iako nemamo nikakav papir, ali napravit ćemo nekakav tulum, feštu najviše zbog baka i djedova'', kaže.

No jedno vjenčanje već je imala. I to ono televizijsko u seriji ''Dar Mar'', u kojoj je posljednjih mjeseci gledamo u ulozi Seke. No to je bilo sve samo ne obično vjenčanje.



''Izbor vjenčanice bio je moj, uz naravno pomoć i savjete naše drage Zdenke Novosel. Baš sam išla ono kao prava mlada, u salon i probavala da bih sakrila svoje nedostatke, da se ne vidi ovo, da se ne vidi ono. Jako sam zadovoljna kako je to sve ispalo. Vjenčanje je takvo kakvo je, malo sam se nadala da će ipak biti neka fešta, da će to biti barem jedno sedam epizoda gdje mi sad svi slavimo'', priča.

Vedrog duha, brbljava, no ponekad i opasna. Takva je njezina Seka.



''Onda s vremenom kako je išlo, shvatila sam da Seka malo voli spletkariti, da je ona zapravo mudra i zna što hoće i Seke se malo svi boje jer što Seka kaže, to tako uglavnom bude'', priča Mia.

Svašta još Seku očekuje u seriji "Dar Mar". Kako će proteći njezina trudnoća, kako će se slagati s Brankom, ne propustite doznati od ponedjeljka do petka u večernjem terminu u novim epizodama serije.

