Dečki iz "Mejaša" uvijek su spremni na dobru zezanciju. Imaju novi singl i spot, a kakvu ulogu u svemu ima Mladen Grdović?

Uvijek dobro raspoloženi i spremni za zafrkanciju, a takve su im i pjesme. Riječ je o Mejašima. Poznati Varaždinci predstavili su nam novu pjesmu i videospot. Otkrili su nam i tko bi se volio okušati kao glumac, ali i kako se potajno međusobno nasmijavaju tijekom nastupa.

"Pjesma je maslo Denisa Dumančića, Nene Ninčevića i Branimira Mihaljevića i mislim da smo se natrag vratili na ono s čim smo počeli, zapravo ono po čemu su nas ljudi prepoznali i zavoljeli, to je jedna vesela, vrlo ljetna pjesma", rekao je Nikola Bosilj.Edi Drakulić dodaje da je tekst šaljiv te da se singlom vraćaju na svoje stare staze.

Bliži se i Svjetsko nogometno prvenstvo, a pjesma imena "Ale ale" neodoljivo podsjeća na navijački poklik. "Puno se trudimo, puno radimo, inovativni smo, kreativni, pokušavamo svakim danom sve više napredovati i dati ljudima nešto novo, što na koncertiama, što kroz glazbu, mislim da je baš to recept", rekao je Drakulić. Priznaju dečki i da je teško uvijek biti dobre volje.

"Ja mislim da je posao glazbenika, kao i posao glumca, jako težak. Jer svatko od nas ima loš dan, svatko od nas se ne osjeća dobro, boli te grlo, nitko te ne pita možeš pjevati, ne možeš pjevati", dodao je Drakulić. Stoga se dečki često međusobno nasmijavaju na pozornici. Edo često ima glavnu ulogu u njihovim spotovima, a otkrio nam je kako je prije maštao o glumi: "Možda dvije minute u nekoj seriji, znaš. Mislim da bi mi to dobro išlo. Sve spotove koje smo odradili, uglavnom sam dobivao dobre komentare.

Uz njih se u spotu pojavljuje i Mladen Grdović! Naravno, u šaljivom kontekstu. "Nadamo se da se neće naljutiti jer, pa faca je slična... Ma mi smo od početka dobro kliknuli, sjećam se kad smo ga prvi put upoznali, onda me ovako rukama primio za lice i rekao: "Zorice moja, lip si mi i lipo mi pivaš, samo mi budi taki! Sjajan i pristupačan čovjek i jako drag, i lijep pozdrav njemu, siguran sam da se neće ljutiti", zaključili su dečki.

