Mejaši ponovno imaju dobar recept za dobru zabavu. Dečki su u novoj pjesmi opjevali svoje lude maturalce u Češkoj pa je i pjesma dobila prigodan naziv - Češka. Zašto često nastupaju u inozemstvu, a najmanje u Hrvatskoj, ali i slatke tajne iz obiteljskog života, Nikola i Edo iz Mejaša otkrili su Davoru Gariću za In magazin!

Od Hrvatske pa sve do Češke - nova je glazbena ruta kojom nas na krilima zaraznih ritmova voze Mejaši.



''Kako bi se reklo, vraćamo se na stare staze. Nikola dobro zna koje su to naše stare staze, a pošto s u posljednje vrijeme stvarno sve više bavi pisanjem pjesama, jako je dobro pretvorio to u tekst i napravio privlačan ritam'', kaže Edo Drakulić iz Mejaša.



U novom singlu Češka prisjetili su se svojih maturalnih putovanja u tu prijestolnicu derivata hmelja i dobre zabave. Ako njih pitate, krigla piva nije rezervirana samo za frajere.



''Pa nemam neki problem sa ženama koje piju pivo, ako ona to damski primi u ruke, baš kao i u spotu, onda dapače, još je lijepo i za vidjeti, još ako joj je i fino, pa kome je bolje?'', govori Nikola Bosilj.



''Meni je iskreno najljepše kad odem sa ženom, popijemo pivo, pričamo o svemu, to je više manje moj izlazak u ovo novije vrijeme, nadam se da će sad biti više koncerata pa ću natrag s ekipom pit pivo...'', kaže Edo.



Mejaši će nazdraviti i za svoj važan jubilej. Od megahita Zorica prošlo je gotovo cijelo desetljeće.



''10 godina profesionalnog bavljenja glazbom u Mejašima, još nismo uspjeli proaslviti jer je bila pandemija pa smo to malo odgodili, ali nije nam bilo ni na kraj pameti. Sjećam se kad smo još bili klinci, dok sam sjedio baš u ovom studiju kad smo pričali ''A, momci, jeste li svjesni da imate preko milijun pregleda!?'' Danas ''Zorica'' broji preko 17 milijuna, ''Zavela me Ana'' 16 milijuna, ne znam imamo li uopće koju pjesmu ispod milijun dva, ne brojimo to više, to je toliko daleko dobacilo, promijenilo nam živote!'', iskren je Nikola.



''I sad kako nas je snašla ta pandemija i to sve, najzahvalniji smo na tome da smo se uopće održali, i to nam je pravi dokaz da nas ljudi vole, ostali smo vjerni sebi, i svirat ćemo svakako, i u Hrvatskoj i sad kad se sve otvori. Prosvirat ćemo i Mađarsku i Sloveniju i Švicarsku. već smo najavili puno koncerata, koncerti se pune'', kaže Edo.



''Mi smo zapravo ove godine svirali svugdje, samo ne u Hrvatskoj. prve koncerte smo ove godine održali u Mađarskoj, i nama je isto nevjerojatno jer smo tamo došli u situaciju da je ispred nas bilo 5 tisuća ljudi. Nakon dvije godine kad nije bilo ničega, odmah boom na 5 hiljada ljudi, i to u mađarskoj gdje mi na tonskoj moramo komunicirati sa ton majstorom rukama i nogama jer se ne razumijemo!'', kaže Nikola Bosilj.



Logičan slijed događaja, uslijed sve više koncerata kod susjeda - naučili su mađarski.



Uz glazbenu, frontmeni Mejaša uživaju i u obiteljskoj idili. Nikola već ima kćerkicu Laru, a Edo prinovu tek iščekuje.



''Lara je postala već ozbiljna cura i već se ona zna i naljutiti ozbiljno, već ona zna šta ne želi i šta želi, i točno zna kad ne želi da tata i mama spavaju, nisam spavao pa 6-7 mjeseci sigurno'', otkriva Nikola i dodaje:

''Ali to je jedno super veselje i hvala Bogu da se dogodilo za vrijeme te pandemije jer da nije bilo pandemije ja bih vjerojatno nju vidio preko videopoziva s neke turneje, tko zna gdje bi bili jer smo trebali biti u Australiji, Kanadi pa se sve to prolongiralo. Uživam u tom nekom obiteljskom životu i napokon se vraćamo svirkama gdje ću u kombiju prespavat više nego doma...'', kaže.



''Od kad sam se oženio, evo nemam ti šta previše za reć, osim da mi je lijepo u braku, sve je to sad drugačije zato što kad je bila pandemija, morali smo naći i poslove, koje još uvijek radimo. Ali uglavnom, lijepo mi je i ja se uskoro nadam nekoj prinovi, novom članu obitelji, ti ćeš među prvima znati kad ću bit spreman to objaviti'', otkrio je Edo.



Ono što su već objavili su brojni koncerti, a nove pjesme su u proizvodnji.



''Ne znam ni sam u kojem ćemo smjeru ići, neke pjesme već imamo spremne na diktafonu, kako to zna bit. Radujemo se svemu tome, samo nek je zdravlja, nek nas svi ratovi zaobiđu, i bit će svima dobro...'', zaključio je Nikola za krajrazgovora.

