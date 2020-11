Mejaši su u nedostatku koncerata počeli miješati malter, bojiti zidove, šmirglati, piliti i orati njivu. Svoje su majstorske sposobnosti ipak pokazali samo u novom videospotu, iako priznaju da i u stvarnom životu nisu daleko od toga. Njihova nova pjesma zove se "Nova godina", a što su dečki poželjeli sebi, ali i svima nama u 2021., zna naš Davor Garić

"Drago mi je da si to primijetio. U ovo ružno vrijeme koje nas je snašlo jedino nam preostaje ostati pozitivni i dati ljudima, kroz pjesmu 'Nova godina', tu sliku pozitive, da ostajemo tu, da smo zajedno, da smo jači i da će to sve proći", ispričao je Edo Drakulić iz benda Mejaši.

"Nije nam teško ni raditi. Mi evo čak kad nema svirki prihvatimo se lopate, valjka, primimo se posla i bit će bolje. Dodaj gas i idemo dalje. Bitno da je sve na vagu", rekao je Nikola Bosilj.



"Refren sam govori da će nova godina biti bolja za sve nas, pa eto mi pokušavamo biti neki proroci, optimisti, jel", istaknuo je glazbenik Denis Dumančić.

Ako je suditi po proročanstvima ovih veseljaka, jedva čekamo novu godinu. Mejaši su udružili snage s autorom njihovih dosadašnjih hitova Denisom Dumančićem i zapjevali zajedno. U videospotu dečki su otkrili što rade dok koncerata nema.



"Farbanje zidova, šmirglanje, obavljanje nekih drugih vinogradarskih, poljoprivrednih poslova, tako da smo mi to samo uobličili i stavili u spot i prikazali da ništa nije teško kad se hoće", rekao je Nikola.



"Snašli smo se kako smo znali i mogli, iskoristili smo nekakva poznanstva i veze, svatko se primio nečeg što mu najbolje ide tako da nam ne fali ništa, ali fali nam koncerti, fali nam druženja s ljudima, naša publika, putovanja, uglavnom fali nam život na koji smo bili navikli", naglasio je Edo.



"Nova godina" naziv je i novog albuma Mejaša, njihovog trećeg u karijeri. Njihove želje za novu godinu sasvim su skromne. "Voljeli bismo prikazati i doprijeti do ljudi kroz naše pjesme, kao što smo to uspijevali do sada, želimo se jednostavno vratiti u normalu, raditi ono što volimo i ostariti u tom stilu...", rekao je Edo.



Jedna od želja ispunila se Nikoli. Postao je tata pa slobodno vrijeme provodi sa svojom mezimicom. "Dobio sam prije dva mjeseca prinovu u obitelji. Da se to dogodilo prije nekih godinu dana, mislim da ne bih sigurno imao prilike biti toliko sa kćerkm, propustio bih te neke prve korake životne, tako da evo ta korona je meni dala priliku da ne propustim te najljepše životne momente", priznao je Nikola.



Neke od najljepših uspomena na novi album Letećeg odreda uglazbio je i otpjevao Denis Dumančić. Album "Uspomene" kruna je njihove 30-godišnje karijere.



"Ja sam stvarno zanemario taj svoj dio karijere radeći Mejaše i ostalo, ali uspio sam završit album isto ove godine koji je studijski deseti, jubilarni i imam tu jednu eto zaokruženu brojku. Album se zove 'Uspomene'", ispričao je Denis.

Uspomene kao Mejaši, ovi mladi glazbenici nižu od 2006. i ne misle stati tako brzo.



"Ja volim reći da smo nekada bili djeca, a sad smo mladi. Stasali smo sad već u odrasle ljude, već nam je 30 na grbači. Nikola i ja ćemo kroz koji dan proslaviti rođendane, on 29., ja 30., to su sad već neke ozbiljne godine, ali svaka godina nosi nešto novo i stvarno se radujem svakoj sljedećoj jer smo dobra ekipa", pojasnio je Edo.



Pa ne čudi da za novu godinu priželjkuju samo jedno. "Baš smo pričali nekidan, kad bi se moglo svirati, što nas čeka nemamo pojma. Uglavnom, spremni smo na sve scenarije, da li će to biti na neki drugačiji način, hoće li to za uvijek biti manje ljudi, jednostavno ne znamo šta nas čeka, ali spremni smo se prilagoditi samo da bi svirali, uveseljavali ljude, bili zajedno", zaključio je Edo.

