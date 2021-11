Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Poražavajući su podaci koji govore da je svaka treća žena u svijetu doživjela neki oblik nasilja. Nives Celzijus, Mila Elegović, Severina, Žanamari i ostale poznate Hrvatice ispričale su za In magazin što misle o problemu nasilja nad ženama koje je i u Hrvatskoj, nažalost, itekako prisutno.

Procjenjuje se da svaka treća žena u svijetu trpi neki oblik nasilja. Šokantno, zar ne? Da stvar bude još gora - nasilnik je osoba iz njezine bliske okoline, najčešće partner.

Što bi Mila Elegović napravila da je u vezi i da njezin frajer digne ruku na nju?



''Ajme majko, možda nije za kameru! Ne, moram biti ozbiljna, to je tako teška situacija da jednostavno nje znate kako ćete reagirati ali mislim da bih otišla na policiju iste sekunde!'', kaže glumica.



25. studenog Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Zadatak je samo jedan - podizanje svijesti da su žene širom svijeta izložene silovanju, obiteljskom ili nekom drugom obliku nasilja i tomu treba stati na kraj.



''Što savjetovati? Ja stvarno ne znam... To je toliko kompleksno pitanje! Mislim da se kao društvo moramo osvijestiti što jedni drugima radimo!'', kaže glumica Jelena Miholjević.



''Naravno da je najlakše reći ''Otiđi, nestani, napusti'' ali tu su i strahovi od nepoznatog a tu je i strah od nečeg novog gdje se ja možda neću moći snaći, ne samo psihički nego i financijski'', kaže Tihana Harapin Zalepugin.



Na svojem su poslovnom putu i u karijeri žene često izložene seksualnom zlostavljanju. Glumice o tom problemu progovaraju sve otvorenije, no umjesto potpore, često dobiju osudu.



''Mi smo nacija koja jako teško prihvaća tu vrstu samoispovijesti, jednostavno odbija vjerovati da to postoji pa se onda provode nekakve analize, pa razlozi, pa zašto je tako, zašto se sad oglašava, da li je to neka samopromocija i onda se zapravo to zlostavljanje samo nastavlja, Pronaći hrabrost i reći to jasno i glasno...ja bih sad skinula kapu da je imam, svaka čast tim ženama'', priča Nives Celzijus.



Skidamo kapu svim ženama koje usprkos brojnim preprekama u ovom muškom svijetu ne zastajkuju, ne spuštaju glavu i dižu svoj glas.



''Bilo u cijelom svijetu, ili u našoj maloj Hrvatskoj, imam feeling kao da se žene uvijek moraju ispričavati zbog toga što su žene, da se moraju ustručavati te neke svoje ženstvenosti ili čak ženskih funkcija kao što su biti trudan, roditi dijete, u poslovnom svijetu to se uvijek nekako gledalo ka minus'', objasnila je Žanamari Perčić.



''Za mene su uzori sve one obične žene koje možda i ne vidimo svaki dan, sve one hrabre majke koje se bore sa možda raznim bolestima svoje djece, sve one majke koje se bore za skrbništvo nad svojom djecom. sve one žene koje su hrabre, sve one žene koje su snažne'', kaže Paola Valić Bekić.

''Mislim da su mi uzor generalne sve žene koje se uz sve stvari koje su nam stavljene na teret na leđa, uspješno bore, kroče kroz život, onako ponosno, uzdignute glave i koje ne daju na sebe''. dodala je glumica Katarina Baban.



''Ljepota žene je blagost i milina, a s druge strane, opozit tome, je žena kao ratnica i kao lavica koja štiti svoju djecu'', kaže Severina.



Poručuju naše sugovornice - i dalje trebamo raditi na kulturi nenasilja, dijaloga, tolerancije i ravnopravnosti spolova.



''Pa čujte, bila bi zadovoljna s položajem dostojanstva, ravnopravnosti, jednakih mogućnosti, nesuočavanjem sa predrasudama, nadam se da će to tako i biti! Ako neće, mi ćemo se boriti do posljednje kapi krvi!'', dodala je Jelena Miholjević.



''Samo mi nemoj reći da nešto ne mogu! Onda si stani sa strane i gledaj kako mogu!'', zaključila je Ana Begić Tahiri.

