Atraktivna Maya Berović slovi kao jedna od najutjecajnijih pjevačica u regiji, a gotovo milijun njezinih vjernih pratitelja na Instagramu i milijunski pregledi videospotova na Youtubeu to i potvrđuju. U sretnom je braku, a upravo joj je suprug Alen najveća potpora i kad su u pitanju provokativna seksi izdanja kojima ostavlja bez daha.

Svaki spot koji pjevačica Maya Berović izbaci van ima desetke milijuna pregleda.

"Mislim da je to nekako jedan paket. Otkako znam za sebe, ja sam željela samo jedno, a to je baviti se glazbom. Ništa drugo za mene nije postojalo, mogu reći da živim svoj san koji sam oduvijek željela", priznala nam je Maya.

Kažu da se danas glazba sluša i gleda, a Maya nam je otkrila što njezin suprug kaže na provokativna i seksi izdanja.

"Danas sam se malo obukla, rekli su mi da je ovo pristojna emisija, pa sam se zakopčala. Zezam se, imam ja tih momenata, a moj suprug to voli, on smatra da kad je nešto lijepo, da se to treba i pokazati", otkrila je Maya.

Otkrila nam je i čime ju je to suprug osvojio.

"Svojom osobnošću koju posjeduje, da ne kažem dobrotom jer je to neki klišej, to se podrazumijeva, ali svakako velikim srcem, upornošću. Žene koje se bave ovim poslom ako pokraj sebe imaju partnera koji to ne razumije, onda im je jako, jako teško", zaključila je.

Maya u posljednjem singlu "Zmaj" spominje i Makarsku, a drage su joj uvale na našoj obali.

"U zadnje dvije godine često sam bila, sviđa mi se to kad otplovimo i posjetimo sve te uvalice koje su zaista nestvarne i ne postoje nigdje drugdje", priznala nam je pjevačica.

Mayu često nazivaju kraljicom transformacija, svaki spot i svaki nastup joj je nekako drugačiji, što iziskuje mnogo novca, vremena i truda.

"Iziskuje puno vremena, truda, odricanja i zalaganja. Generalno, biti drugačiji, inovativan, za to je potrebno jako puno truda. A da se iz jutarnjeg izdanja prebacim u večernje, potrebno mi je kojih sat vremena. Nije strašno, za pola sata se našminkam, pola sata frizura i to je to", priznala nam je simpatična Maya.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.