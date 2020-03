Mate Bulić završio je svoju turneju ''Ja sam na vas ponosan'' velikim koncertom u Zagrebu i oduševio svoje obožavatelje. U publici su bili i izbornici Zlatko Dalić, Ćiro Blažević te Lino Červar, a obožavateljice su Mati na pozornicu bacale grudnjake.

Svojim bezvremenskim hitovima Mate Bulić zapalio je i zagrebačku Cibonu u sklopu svoje turneje ''Ja sam na vas ponosan''. Iza Mate je gotovo 40 godina glazbenog staža, a energija - kao na početku.

''Ista želja, ista volja, isti entuzijazam, isti adrenalin je tada bio, možda i veći'', priča Mate.

Kralja dijaspore vole sve generacije, i staro i mlado, a vjetar u leđa su mu njegovi najmiliji.

''Od samog početka, moja šira obitelj. Tu su djed, baka, braća, poslije moja supruga, moje dvije kćeri pa na kraju ovi moji unuci, s kojima svakodnevno komuniciram'', kaže.

Matu i njegove pjesme obožavaju i sportaši, pa ne čudi što brojni domaći izbornici nisu propustili ovaj koncert.

''Mislim da je on stvarno prvi čovjek koji je vezao domovinsku i iseljenu Hrvatsku, veliki domoljub. Dobrota i humanost zrače iz njega, poštenje i dobrota, treba li što više'', smatra Lino Červar, izbornik rukometne reprezentacije



''On je bio predodređen da bude golman, ja sam ga trenirao. Onda sam registrirao i njegov kapacitet pjevača i rekao sam mu: 'Sine, idi u pjevače!' Golmani su tako malo limitirani'', priča Miroslav Ćiro Blažević.



''Preko nogometa smo se upoznali i nakon toga pratimo karijere onog drugog. On prati mene kad igram, ja pratim njega kad mogu na koncertima, ima zaista jako lijepe pjesme. Mate je moj prijatelj, dobar glazbenik i, najvažnije, veliki čovjek'', zaključio je Zlatko Dalić.

Mati su na pozornicu obožavateljice bacale čak i grudnjake, a kada je razmišljao s kojom bi damom otpjevao duet ''Dvije lude'', Mate nije mnogo dvojio.

''On ti je mene nazvao i rekao je: 'Majo, imam jednu pjesmu, zove se Dvije lude!' A ja: 'Aha, sad mi je jasno zakaj si mene nazvao!' On ti je jedan od onih ljudi: 'Daj svima sve!' Jesi li jeo, jesi li pio, jesi li zdrav?! Hoćeš spavat kod nas u kući, a onda ćemo malo o poslu, ali prije, baš kako ljudi kažu, ljudina. Eto, to je Mate!'' priča Maja Šuput.

Nakon ove turneje Mate uzima zaslužen odmor.

''Obvezno odmor, unuci, to je moja snaga. Tu napunim baterije, malo se odmorim, izbistrim glavu. Korizma je svakako, ne pjevam i onda se ide dalje'', zaključio je.

A čega će se odreći u korizmi?

''Cigarete sam izbacio iz nužde, morao sam to. Nisam neki pobornik alkohola, volim dobru klopu. Ne odričem se ničega. Sve što čovjek u životu konzumira uvijek mora biti s mjerom'', smatra.

U kojoj mjeri će nas Mate počastiti novim pjesmama i koncertima, saznat ćemo odmah nakon korizme, kada se Kralj Dijaspore ponovno baca na posao.

