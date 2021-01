Iako i dalje stoji iza toga da se na glazbenu scenu ne vraća, povratak Mattea Cetinskog je, čini se, sve izgledniji. Treći povratnički single je vani, predstavljena je i pjesma kojom je želio osvojiti Doru, a Matteo otkriva i pod kojim uvjetima bi ipak pristao održati koncert. O glazbi, dizajnu, ali i novim planovima razgovarao je za IN Magazin s Lanom Samaržijom.

"Što dalje ide vrijeme to sam više tu i sve više se vidi da to ide u nekom smjeru. Moja namjera nije vratiti se na estradu, ali sam se vratio u glazbu. Ja estradu i glazbu dijelim, to nije ista stvar", objasnio je Matteo.

Treći singl ''Dovoljno glasno'' je vani, a kroz usamljene, odmjerene i euforične likove u videospotu, ovaj put progovara o osjećaju zaljubljenosti.

"Ključna riječ je dovoljno, jer svakome je dovoljno nešto drugo. I baš kod ljubavi i meni se događalo, ja sam recimo tip koji kad sam zaljubljen se smirim jako i povučem se. Tip sam koji šuti ako mu je stalo do nečeg, takav sam i u ljubavi, a to mi se nekad znalo obit u glavu jer u odnosu, druga strana očekuje da si euforičan i zaljubljen kao i oni. Onda čitaju da nisi zaljubljen što je totalno kod mene krivo", pojasnio je.

Totalno krivo bilo bi i očekivati da bez puno promišljanja odluči i na koncert. Jer zamisao koncerta za njega mora biti nova doza kreativnog stvaranja. On ga zamišlja poput festivalskog spektakla.

"S obzirom da sam ja dizajner po struci, ja vizualni dio smatram jednako važan kao i glazbeni dio. Tako da bi vjerojatno to bili nekakvi koncerti koji b bilo vizualno interesantni", opisao je Matteo.

A hoće li za tu priliku u novom aranžmanu oživiti i neke stare hitove koji su ga 90-ih doveli na vrhunac popularnosti?

"One popularne pjesme od prije bi se teško mogle uklopiti u novi aranžman, ali nikad ne znaš. Ja sam naučio, imao sam jedan otpor prema njima. "Arrivederci signorina" je bila nešto od čega sam ja bježao, nisam htio biti dio te priče", priznao je.

Jer priča u kojoj se vrlo brzo nakon povlačenja sa scene našao, dokaz je da je morao otići, kaže. Matteo danas niže uspjehe u dizajnu interijera. Njegov namještaj osvojio je već nekoliko europskih nagrada. Koliko ga estetika i dizajn pokreću dokaz je i nakit s njegovim potpisom iza kojeg stoji jednaka starst. Upravo ti uspjesi čine ga neovisnim od obitelji prepoznatljivoj po glazbi:

"Cijeli život me uspoređuju i zato je meni dizajn važan, tu sam stvarno ja, i tu mene ljudi više doživljavaju. Nemam referentnu točku u obitelji, nekako sam tu sretniji i slobodniji. U glazbi će uvijek biti usporedba s bratom, ocem i tako dalje", kaže Matteo.

Matteo ima diplomu i s masovnih komunkcijacija sa studija u Bologni. Magistrirao je na Sveučilištu u New Yorku. Okušao se i kao predavač na dva fakulteta u Zagrebu. No, i dalje se kaže usudi sanjati još više.

"Bliži se 50. godina tako da došlo je vrijeme da ću ja sva ta znanja povezati i iskoristiti u svim projektima na kojima radim. Sad se vraćam glazbi i sad sam zatvorio jedan krug. Jedino što mi je palo na pamet, što sam razmišljao dosta ozbiljno je da idem studirati psihologiju", otkrio je glazbenik i dizajner.

Sanjao je i kad je nedavno poslao pjesmu na Doru. No, ona nije primljena zbog, vjeruje kombinacije stranih autora.

"To je jedno dosta veliko razočarenje moram reći bilo i otrježnjenje, zato što sam vjerovao u tu stvar jako. ''Final call' to je jedna James Bondovska pjesma, svjetski aranžman i super zvuči glazbeno gledano. I jako sam ponosan, vokalno je izvan moje komfor zone i tu sam isto zadovoljan jako", zaključio je.

No s obzirom na to da je već sada prepoznata kod publike dovoljno govori o tome kako je Matteo još jednom, na sebi svojstven način, kroz ljubav progovorio o gorućoj temi klimatskih promjena koje posljednjih godina svijet mijenjaju nepovratno.

