Splitski pjevač Matko Jelavić nakon pandemijske glazbene stanke jedva je dočekao ući ponovno u studio. Novi singl je spoj njegovih hitova kao što su "Majko stara" i novog vremena u kojem živimo. Kako se Matko oporavlja od srčanog udara koji je doživio prije godinu dana, koja mu je najveća neostvarena želja te koju poruku ima za sve mlade glazbenike, otkriva Hrvoje Krolo.

"Neznanac" ime je to novog singla Matka Jelavića s kojim, kako kaže pjevač, ima velike planove. Iako pjesma govori o modernim životnim situacijama, zvukom i stilom pjevanja pjevač je ostao dosljedan sebi.



"Došla mi je u snu. Cijela pjesma i tekst i glazba i pjevanje, sve mi je došlo. Uglavnom radi se recimo o mom pogledu iz ovih mojih godina sada na običaje mladih. To su tipične moje pjesme od "Majko stara" pa dalje ili "Dobra večer prijatelji" isto. To su pjesme koje su ljudima u srcu, a nema ih u eteru iz nekog razloga, ali evo ja mislim da će to sve dobro proći", zaključio je Matko.



Novim singlom Matko prekida glazbenu šutnju koja zbog pandemije traje već dvije godine. Nada se povratku na staro, no ono što mu najviše nedostaje su putovanja i turneje koje su prije bile sastavni dio njegova života. To se najviše vidi, kaže, na društvenim mrežama, gdje mu se obraćaju sa svih strana svijeta.



"13 puta sam bija u Australiji po mjesec dana u prosjeku što znači više od godine dana. Na Novom Zelandu sam bio šest puta, Kanadi i Americi niti ne znam broj, to je jako veliki broj. Njemačka, Švicarska, ufff veliki broj. Na facebooku su stalno i stalno me nešto pitaju, usamljeni su i oni, jer kod njih je čak i teže nego kod nas po pitanju mjera. Onda ih ja malo umirim, malo im dam nade, a tome valjda ja i služim, kao pjevač da im dam nade", izjavio je.



A nadu za novim životom dobio je nakon pretrpljenog srčanog udara prošle godine. Priznaje, sve ga je to iznenadilo jer se u bolnicu dovezao sam, misleći da ima problem sa želucem.



"Došao tamo i oni kažu nije vam želudac nego infarkt. Trebali ste me vidjet odmah iz operacije onaj dan sljedeći, katastrofa sam bio. Ali slušajte, događa se čovjeku svašta u životu i sve mi to prebrodimo i idemo dalje dokle god oni gore hoće to od nas da trajemo, mi ćemo trajat. Sad se dobro osjećam osim, malo ti lijekovi su agresivni, ali mogu normalno pjevat i pjevao sam već dva puta u međuvremenu i sve je normalno", otkrio je Matko.



U svoje 33 godine glazbene karijere Matko je prošao sve - od najvećih svjetskih dvorana do pjesama koje su postajale evergreeni, ali ono što mu je najdraže jest to što je otac dvojice sinova, na koje je iznimno ponosan. Otkriva nam da ima još jednu neostvarenu želju.



"Ja bi puno volio biti djed, haha. To je dupla potvrda ispravnosti puta. Čekamo, mislim stariji moj Marko bi mogao uskoro, bar nam je tako obećao, haha", sa smiješkom je otkrio Matko.



Ovaj vječni pozitivac ima poruku i za mlade glazbene generacije, u kojoj ipak donosi, kako kaže, prije lažne nade - surovu istinu.

"Moja preporuka bi bila da držite se našeg običaja, naših melosa i naših tema. Ovo što sad radite i maštate o Europi ili svijetu i vašoj velikoj karijeri u svijetu, ništa se od toga neće ostvariti, nažalost to vam je pusta tlapnja", zaključio je Matko.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Faruk iz "Lud, zbunjen, normalan" tuguje zbog gubitka voljene osobe o kojoj je brinuo zadnjih godina +7

Što joj se dogodilo? Nekad najpoželjniju plavušu paparazzi ulovili natečena lica koje je uporno pokušavala sakriti +26