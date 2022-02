Jedan od najistaknutijih pjevača mlađe generacije, 28-godišnji Matija Cvek, u svojoj posljednjoj pjesmi "Trebaš li me" ugostio je Eni Jurišić. Kaže, u njoj su izašli iz zone komfora, a njome su oduševili svoju publiku. Otkrio nam je da pri skladanju pjesme sebe nije zamišljao u njoj, ali i zašto je na kraju ipak zapjevao. Sve ćete saznati u prilogu In magazina!

''Zapravo taj samo trenutak kad me Matija nazvao i pustio mi pjesmu je bio ključan jer sam odmah skužila da je pjesma odlična, svidjela mi se odmah na prvu i što smo išli dalje to je sve nekako raslo i išlo u super smjeru. Trajalo je neko vrijeme, ali vrijedilo je svake sekunde'', kaže Eni Jurišić.

Matija Cvek autor je glazbe i teksta ove pjesme, a otkrio nam je da na početku procesa stvaranja nije sebe zamišljao u njoj.



''Moram reći da ustvari nismo znali da ću ja pjevati na pjesmi. Prva ideja je bila da Eni pjeva sama i onda smo otpjevali demo prilikom jednog druženja i nismo to mogli zaobići, to je puklo u dvoglasu, u taj dvoglas smo se zaljubili. Zapravo smo se zaljubili u dvoglas, na emisijama prije jer smo puno pjevali skupa i stalno smo pjevali duete tako da se već tada kužilo da boje pašu…objasnio je Matija Cvek.

Matija i Eni kažu kako su s ovom pjesmom izašli iz zone komfora za što je zaslužan i producent Z ++.



''Volimo da je sve odsvirano i oboje imamo bendove iza sebe koji su stvarno upucani i dobri. Ja sam inače veći ljubitelj takve organske glazbe, ali kad je čovjek poslao demo, kad smo već izabrali da ćemo na taj način pristupiti pjesmi, bilo je show, bio je wow efekt na prvu'', priča Matija.

''Točno smo dobili što smo htjeli. Da se pjesma puno ne dira, a da dobije moderan zvuk'', dodala je Eni.

Matija nam je povjerio i da svoje pjesme voli testirati u intimnom krugu prijatelja, a utjecaj komentara okoline pokušava svesti na minimum.



''Ja stvarno ne smijem razmišljati o tome što će ljudi misliti. Ja sam toliko odlazio u nebuloze sam sa sobom i borbe i onda to traje mjesecima „kako sad, zašto, što mi je ovaj napisao, što mi je ovaj rekao“ i shvatio sam da više ne smijem tako. Dakle, ako je meni to OK i ako sam se ja pomirio da to puštamo tako, onda dalje ne smijem pikati oko osinjeg gnijezda'', govori Matija.

Matija je sretno zaljubljen u pjevačicu Niku Turković, Eni u glazbenika Vjeku Ključarića, i kažu kako u tome ima više prednosti nego mana.



''Ja mislim da je dobro imati bilo kakvog partnera koji će razumjeti tvoje postojanje za početak i tvoj tok misli i tvoja usmjerenja i stavove i ambicije i mislim da partner u istom poslu to apsolutno može razumjeti. Naravno ima to i svojih mana, ali mislim da ima više pozitivnih stvari'', smatra Matija.

''Da, to sjedne na svoje. Meni to puno znači što imam neku podršku koja je tu uvijek negdje sa mnom, može sto posto shvatiti sve što radim i svaki trenutak koji živim u toj glazbi. To mi jako puno znači i opet, nakon svega, kad sve završi i kad dođem doma opet me taj netko može na neki način utješiti, shvatiti i proživljavati svaki trenutak sa mnom. I iza zastora i ispred'', govori Eni.

Ova mlada i talentirana ekipa koja se i privatno druži se doživljava kao mala glazbena obitelj pa vjerujemo da ćemo ih viđati u različlitim kombinacima te da će u svakoj razveseliti svoju publiku.

