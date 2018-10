Nakon šest tjedna provedenih na Farmi, Mateja ipak nećemo gledati u finalu. Ovog puta u areni se nakon ženske suparnice našao s nešto ljućim protivnikom. Nakon izlaska s imanja iskreno je progovorio o svojoj promišljeno prljavoj igri.

Iza farmera je zaista emocionalan tjedan. Nakon što su primili pisma od svojih namilijih, rijetko tko je mogao sakriti suze.

A čini se kako je Mateju pred ulazak u duel fizičke boljke dodatno otežala i činjenica da mu je nedostajala obitelj.

''Izgubio sam dvoboj zbog svoje desne noge s obzirom da sam se ukopao u kola koja sam držao i onda mi je u desnoj nozi, u koljenu krenulo škljocati i pucati i onda sam iskočio, to su svi vidjeli, to je Roberto priznao čak'', ispričao nam je.

Nakon neslavnog odabira djevojke za duelisticu u posljednjem okršaju u areni, ovoga puta pazio je pri donošenju odluke jer među farmerima već duže ne uživa preveliku popularnost.



''Meni su to farmeri zamjerili, ali prije nego što sam ja birao curu dečki su sami za stolom rekli da je to u redu ako je cura druga duelistica, da bira izazov. Maja je bila druga duelistica i ja mislim da je bilo u redu. Nije baš savršeno da idu muško i žensko u duel, ali morali su znati, svi smo mi bili svjesni zašto smo tamo došli i prošle godine su se u finalu borili muškarac i žena. '', kaže nam.



Jer u igri poput ove ne biraju se sredstva.



''Moja igra je bila podmukla, iskreno, igrao sam igru sa Sašom i Editom. Izbacio sam Maju radi Roberta, pa mi je drugi cilj bio da izbacim njega, ali eto nisam uspio. Najteže mi je palo to što su me svi vrijeđali. Nisam se uklopio u njihovo društvo zato jer ja nisam htio glumit nekoga desetog nego sam bio ja i to je to. To me najviše smetalo, zašto ljudi ne budu oni koji jesu'', priznao nam je.



Najviše se puta sukobio s pojedinim muškim farmerima.



''Ozrena nisam mogao podnijeti jer je stalno govorio o nekom duševnom miru, ali nisi došao na farmu da dijeliš duševni mir. Došao si raditi i natjecati se za glavnu nagradu'', smatra Matej.

Zajednički jezik, nažalost, nije pronašao ni s Robertom, dapače, mnogo je teških riječi i prijetnja izrečeno daleko prije duela u areni.



''On je bijesni vuk, a ja sam bijesni pas tako da se nismo jednostavno našli'', objašnjava.

Unatoč teškim situacijama, ima onih koji će mu nakon izlaska nedostajati.



''Najviše sam ponosan na gospođu Šteficu jer ona mi je stvarno puno pomogla na farmi i sad dok sam bio u duelističkoj kućici se o meni brinula da ne budem gladan, žedan kao da sam joj sin, tako da na nju sam ponosan i neka izdrži do kraja'', poručio joj je Matej.

A on kući ide kao potpuno drugi čovjek.



''Naučio sam puno toga. Prije sam bio dečko koji je volio trošiti, nisam cijenio male stvari, a sad na farmi sam se promijenio cijeli od glave do pete'', zaključio je.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

