Matei Jelić, nakon osvojenog taekwondo zlata u Tokiju, život se promijenio u potpunosti. Kako ova mlada sportašica komentira svoj uspjeh, zašto ne gleda ljubavne filmove te za koji ju je savjet pitao Novak Đoković, saznajte u videu In magazina.

Ovako Matea Jelić opisuje trenutak kada je u Tokiu zahvaljujući njoj zasvirala hrvatska himna. No, kada se vratimo na početak dug je bio put od splitske dvorane do zlatnog postolja. 2019. godine kada se Matea kvalificirala za Olimpijske igre u Tokiju malo tko je očekivao da će već naredna godina zaustaviti cijeli svijet, a s njim i tako veliko natjecanje. Jedino što joj je preostalo jest strpljivo čekati i nadati se najboljem.

"Imaš osjećaj kao da trebaš nešto raditi, za nešto se veliko spremati, a ti kući ležiš i ne možeš utjecat i na to. Ne možeš ništa promijeniti samo možeš biti zahvalan što si zdrav. I što ti je obitelj zdrava, jer je puno ljudi u to vrijeme bilo bolesno i umiralo si. Tako da se nisam mogla fokusirati na to nego tek kad je krenula godina s olimpijadom onda smo se vratili u dvoranu'', priča.



I tad je Matea shvatila da nema vremena za gubiti. Fokus joj je bio samo na medalji - a onda je Hrvatskoj donijela onu najsjajniju. Kaže, posljednja borba za zlato je i nju naživcirala, a najzaslužniji za njezine uspjehe priznaje, je trener.



"Imali smo vjeru. Najviše vjeru i sve smo stavili u Božje ruke. Ali ovo je bilo prvi put ikad jer se uvijek desi da ga ne slušam, ali ovaj put sam ga poslušala i sve je bilo savršeno. Jedino sam u tom finalu malo napravila problem, nisam ga slušala i tad sam krenila gubiti, ali na kraju je ispalo sve kako treba'', priča.



Zlatna olimpijka u šali kaže, da je cijelo natjecanje imala pomoć i to onu na koju je najviše računala, jer vjera joj je nešto što je vodi kroz život.



" Kao da imam supermoći. Prije sam bila tu u vrhu cijelo vrijeme ali nisam bila mentalno dorasla. I sad kad je Bog vidio napokon da jesam dao mi je to. Rekla sam kad osvojim Bože, ja ću reći da si Ti tako da to sad stalno govorim'', kaže.



Unatoč strogim mjerama sigurnosti zbog pandemije, Matea je uspjela upoznati neke od sportskih kolega. Susret s Novakom Đokovićem pamtit će zauvijek.



"Došla sam do braće Sinković na ručak i on je bio s njima. I rekao je da me gledao i da sam se dobro borila. Pitao me kako sam to izvela u zadnjim sekundama. Rekla sam mu da ne znam, da je tek jedan dan prošao. Onda me je pitao za savjet - i onda sam mu rekla pa kako ti mene možeš pitati savjet, pa ti si najbolji, ti meni reci sve'', otkrila nam je Matea.



Simpatična Matea otkriva kako je po pitanju ljubavnog statusa slobodna i kaže, trenutno sve emocije je usmjerila na treninge. A priznaje da je se momci malo i boje.



"Mislim da jesu i nadam se da mi zato ne prilaze haha jer ne znam koji je drugi razlog, nadam se da me se boje, ali ne znam. Ne smijem gledati ljubavne filmove baš zato što bi onda zaplakala pa bi me okrenilo na emociju, a moram biti lav, a ne maca mala. Tako da držim se ovih drugih - horora'', šali se Matea.



Iako su mnogi mediji ponovno povezivali Mateu i kolegu joj Tonija Kanaeta, ona ipak ističe, da ljubav koja je bila između između sad je samo prijateljska. Da budu olimpijski ljubavni par je nemoguće.



"Znam ja da bi to svi najviše htjeli, ali vjerojatno im je zanimljiva ta priča pa se vraćaju na nju. Mi smo baš jedno uz drugo i prijatelji smo i tu smo ekipa svi u klubu i stvarno nam ta ljubav svima daje snagu tu smo jedni uz druge i sretna sam što ih imam sve uz sebe'', zaključila je na kraju.



