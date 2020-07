Neki će za njih reći da su pravi ukras muškog lica, nekima su postali zaštitni znak, a neki ih samo nose zbog mode. Naravno, riječ je o brkovima. Aktere naše sljedeće priče teško je uopće zamisliti bez njih i zato zasluženo nose titulu najpoznatijih hrvatskih brkonja.

Teoriju kako je pustio brkove zbog ožiljka dobivenog u prometnoj nesreći početkom 70-ih, legenedarni Mišo Kovač svojedobno je demantirao. Razlog je, naime, manje maštovit. Tako jednostavno, kaže, bolje izgleda. Danas ga je teško zamisliti bez njih, iako oni koji ga se sjećaju s početka karijere znaju da ga tada brk nije krasio.

"Početak moje karijere je stvorilo Sarajevo jer sam ja pobijedio na šlageru sezone 69. godine i prodao ploču u pet stotina hiljada a Jugoslavija nije imala 500 tisuća gramofona pa su ljudi stavili na ormare pjesme", izjavio je Mišo.

Brkovi su zaštitini znak i ovog glazbenika. Milo Hrnić voli se šaliti kako je jednom kad ih je obrijao, prestrašio susjedu. Od tada takvi pothvati nisu opcija.

Dugi niz godina Mrle je lijepio umjetne brkove na lice, a kada mu je to dosadilo, odlučio ih je pustiti. Kako se šali, sada su to drugi najpoznatiji brkovi u Hrvatskoj, ne želeći otkriti komu pripada tron. No uz brk, još je nešto zaštitni znak ovog neobičnog kreativca.

"Mi imamo problem kad dođemo na neke intervjue onda se ljudi boje da će se on skinuti. Stvar je u tome, trebaš imati razlog za to, ako imaš razlog onda je to jednostavno, ako nemaš i mene bi bilo sram skinuti se gol i trčati po cesti", objasnio je Mrle.

Brkovima Ratka Rudića mnogo se tepalo u njegovoj trenerskoj karijeri. Nakon osvojenih olimpijskih medalja, prozvani su zlatnim, a kada ga je nedavno Wall street journal proglasio najboljim trenerom na svijetu, mediji su počeli pisati kako je on Michael Jordan, samo s boljim brkovima. Odnedavno su to zasluženo umirovljeni brkovi.

"Mislio sma otići s velikim rezultatom, a otjerala me korona", požalio se Ratko.

Unatoč trenerskoj mirovini, ovaj Zlatni brk ostat će i dalje u svijetu vaterpola.

