Odbrojavaju se dani do velikog spektakla Miše Kovača u Splitu. 5. lipnja na starom Hajudukovom placu pjevač će uz svoje prijatelje otpjevati legendarne hitove koji su ušli u povijest hrvatske glazbe. Kako teku pripreme, što kažu neki od kolega koji će dijeliti pozornicu s Mišom te koliko se posjetitelja očekuje, doznaje Hrvoje Krolo.

Hitovi Miše Kovača za nešto više od tjedan dana odzvanjat će Splitom. Grad podno Marjana ugostit će legendu nakon 2018. godine, kada je zapjevao u prepunoj Spaladium Areni. Splićani nesumnjivo očekuju pravi spektakl, a poruke Miši su u samo jednom smjeru.



A upravo će i prijatelji dijeliti pozornicu s legendom hrvatske glazbene scene. Mišo Kovač mjesecima se priprema u tajnosti da na starom Hajdukovom placu prođe sve u najboljem redu.

Osim Klape Rišpet, na pozornici će zapjevati, među ostalima, i Ivana Kovač, Saša Antić, Jole, Alen Nižetić, a upravo je Alen imao priliku nedavno se družiti s Mišom.



"Bilo je tema. Mogu vam reć da Mišo jako dobro pamti datume, rezultate Hajdukovih utakmica od prije 40-50 godina. Dosta smo pričali, pričao je i o svojoj karijeri, o svojem životu. Nekako smo se vratili nazad u te njegove zlatne godine. Interesantne su te njegove priče i kako je sve to skupa išlo. To su bila neka druga vremena i te njegove velike prodaje od 20 milijuna to su neke stvari koje se nikad neće ponovit", zaključio je Alen.



I splitski kralj zabave pridružit će se kralju hrvatske glazbe 5. lipnja na Starom placu. Uzbuđenje, Jole nam priznaje, već osjeća.



"Naravno da radi adrenalin. Najprije nastupit na Mišinom koncertu, Stari plac, Split, Dalmacija. Ja sam puno proputovao i Hrvatske i Balkana i Europe, ali Mišu svi vole i lako je šta ga vole nego svi znaju i sve njegove pjesme", kaže Jole.



Mišo će s publikom pjevati svoje najveće hitove nastale tijekom karijere dulje od pola stoljeća. Pjesme koje su ispisale hrvatsku glazbenu povijest imat će priliku čuti 20 tisuća ljudi, a oni dolaze sa svih strana svijeta.



Mišo Kovač, uz Split i Hajduk, jedan je od simbola Dalmacije, a upravo će u svojoj Dalmaciji i napraviti spektakl za pamćenje 5. lipnja na starom Hajdukovom placu.



"Pa mogu vam reći da se jako veselim koncertu na Starom placu, jer sam ja prije stalno dolazio na utakmice Hajduka. Mislim da će biti super zahvaljujući meni i zahvaljujući vama", poručio je Mišo.

