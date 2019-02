Mate Bulić s rođakom Franom Peharom, mladim pjevačem iz Tarapana benda, snimio je pjesmu ''Ja sam na te ponosan" koja govorio o ljubavi oca i sina, ali i rastancima. Samo za IN magazin Mate je progovorio o odnosu s ocem, najemotivnijim rastancima u životu i svojim najtežim koncertima koje iz poštovanja prema publici nije otkazao ni nakon gubitka voljenih osoba.

Najteži rastanak u životu Mate Bulića bio je onaj od rodnog kraja, njegove Hercegovine. Prije gotovo 40 godina Neretvu je zamijenio Majnom, a kamen, krš i maslinu ulicama Frankfurta. S tim se rastankom dugo nije mogao pomiriti.

''Jako teško i jako bolno, ali kako vrijeme liječi sve, tako i na neki način vremenom kako čovjeka pritiskaju brige životne on dolazi do spoznaje da to tako jednostavno mora biti'', priča nam.

Upravo o bolnim rastancima pjeva u svojoj novoj pjesmi koju je otpjevao sa svojim rođakom, mladim pjevačem iz Tarapana benda, Franom Peharom.

''Mislim da je to i njemu jedan pomak u njegovoj karijeri, odnosno grupi Tarapana, upoznao sam sve te momke, jako su dobri, jako su talentirani, radni, vrlo kulturni, što je jako bitno i ja mislim da je pred njima zavidna karijera'', hvali ih Mate.

Zavidnu karijeru, kakvu predviđa Trapana bendu, Mate je već ostvario i baš zato od djetinjstva je uzor Međugorcu Frani.

''Kad prošetate s Matom kroz bilo koju ulicu u Hrvatskoj, Hercegovini, Frankfurtu, Matu zaustavi toliko puno ljudi koji ga poštuju ne samo kao glazbenika koji ima evergreene nego i kao osobu, kao čovjeka, kao prijatelja, tako da svi smo mi Mate'', govori Frane Pehar.

Tko će kome nego svoj svome, tako i kralj dijaspore ne štedi na savjetima za dečke iz Tarapana benda.

''Mate uvijek daje savjete, čim se vidimo, čim se čujemo on udjeli neki savjet kako se što bolje ponašati, naravno on je profesionalac u ovom poslu. Evo sad kad smo snimali videospot nama je bilo toliko hladno cijeloj ekipi, a Mate je stajao 5 sati na hladnoći, ja uvijek kažem da mi je samo 10 posto te njegove energije u njegovim godinam bio bi presretan'', kaže Frane.

"Ja sam na te ponosan" pjevaju ovi rođaci, a na njih je, nakon zajedničke pjesme, ponosna ne samo rodbina, nego i publika koja im se javlja, kako kažu - od Kanade do Australije.

''Nikad, ali nikad mi nije toliko poruka došlo na Instagram, na Facebook, na mobitel i moram priznati baš me mama neki dan zove i kaže javila joj se prijateljica koju nije vidjela od osnovne škole koja se odselila u Australiju i da ih je povezala ponovno preko društvenih mreža upravo ova pjesma'', priča nam Frane.

Pjesma u kojoj su opjevali rastanke, ali i odnos oca i sina, posebno je emotivna bila za Matu.

''Moj pokojni otac je bio zasigurno čovjek koji je mislio 10 godina ispred svoje generacije, ja se tu moram s tim pohvalit, od kojega sam od djeda pa od njega učio puno tih nekih životnih recepata. Znam za jednu staru koju je moja pokojna baka govorila da ono što stari ljudi kažu da je to ustvari kao misa, da je to nešto kao sveto i da se toga treba držati'', priča nam Mate.

U obitelji Bulić od davnina se poštovala hijerarhija, a obitelj je oduvijek Mati bila na prvom mjestu. Uz suprugu, kćeri i unuke, i najteže trenutke u karijeri bilo je lakše prebroditi.

''Ja sam jako nesretan ako osjetim jednog trenutka da nisam tu energiju, tu emociju prenio na onog tko me sluša, a nekad se dogodi, nisam ja savršen kao ni nitko. Nekad imate, ja sam u svojoj obitelji nekad sa sahrana išao svojim najbližim, morao sam raditi jednostavno to su teške stvari, ali nekako opet čovjek to pobjedi, jednostavno kažeš to ti je posao to nekad se tako dogodi'', smatra Mate.

Pred publikom nikad nije krio emocije, pa čak ni onda kad je nakon tragične smrti sestrične Verice, koja mu je bila kao sestra, morao održati koncert.

''Ja sam sa sahrane otišao pjevati u Slavonski Brod, to se dogodilo sve tri dana prije završnog koncerta, stadion rasprodan, kako mogu ljude iznevjeriti, isplakao sam se cijelim putem, došao sam gore i jednostavno s osmijehom sam odradio taj koncert, to morate, to je sastavni dio života'', prisjeća se omiljeni glazbenik.

Baš kao što je i publika u više od 30 godina njegove karijere postala sastavni dio Matina života. Ta je veza, čini se - neraskidiva.

''Po nekoj vizualnoj strani uvjeren sam da mi nitko ne bi došao na koncert po onome kako ja izgledam, koliko sam ja zgodan, ne. Ima neka energija, neka sinergija između mene i naroda i na to sam posebno ponosan'', zaključio je Mate.

