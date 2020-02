Spektakularnim koncertom u Splitu, Mate Bulić je atmosferu u tamošnjoj Areni doveo do usijanja. Svojim je hitovima više od dva i pol sata zabavljao publiku.

Mate Bulić je na pozornici prigodno proslavio rođendan. Pjevač je otkrio što si je zaželio, što o njemu misle prijatelji te koja iznenađenja priprema u nastavku turneje naziva "Ja sam na vas ponosan".

"Ja sam nekako bio statičan u smislu da sam malo više promatrao to događanje oko sebe i to me baš ganulo do suza. Jednostavno još i kad s vama razgovaram nisam svjestan jer ipak nekako možda je previše emocija složeno na jednom koncertu na jednom mjestu za ta neka dva i pol sata", ispričao je Mate.



Uzbuđen i polako, bez riječi, kralj zabave ispunio je što je obećao - Splitu je donio spektakl. Baš kao i prije 20 godina, kada je napravio koncert na Starom placu, koji mu je bio jedan od prvih koncerata u Hrvatskoj. "Ja tada u tom trenutku nisam bio svjestan. Kad usporedim te dvije situacije, podjednako su mi drage, ono što je bilo prvi put - što su svi znali pjesme, ali nisu znali kako Mate Bulić izgleda i ovo večeras kad su sve znali i zajedno doživjeli to je nešto neponovljivo", rekao je pjevač.



"Domu mom", "Dabogda se i ti udala", "Tiho teče Neretva", "Moja Hercegovina" - samo su neke od pjesama koje su Mate i publika uglas pjevali. Vrhunac koncerta bila je rođendanska torta povodom Matina 63. rođendana. Za našu emisiju je otkrio i što je zaželio.



"Samo zdravlje. Obitelj imam hvala Bogu sačuvanu, prijatelji su oko mene, bilo ih je večeras mnoštvo i mojih kumova, moje rodbine sretan sam bio", istaknuo je Bulić.



Na pozornici se Mati pridružio kolega Marko Perković Thompson. Suradnjom na pjesmi "Gori borovina" postali su veliki prijatelji, a nakon toga i kumovi.



"Pvo je dobar čovjek, drugo je brižan čovjek, treće je jedan kum brižan, dobar i pouzdan. I suradnik kao suradnik lako je s njim surađivat, jako je radišan. Zato je večeras ovakva atmosfera kakva i je a vidi se da je i publika prepoznala taj njegov obujam glazbeni", rekao je Thompson.



Nije izostala ni rođendanska čestitka. "Prvo zdravlje i još puno uspjeha, ja vjerujem da će on još puno snimiti pjesama i da će imati još dosta nastupa. Lijepota života onu koju je Mate maštao i sanjao još davno dok sam ga upoznao je upravo ova u kojoj on danas živi - obiteljski život, život u krugu svojih prijatelja i u krugu unučadi", ispričao je Thompson.



Velik glazbeni hit "Ja sam na te ponosan" Mate je otpjevao uz pomoć Tarapana benda, a pjevaču Frani kralj dijaspore itetako udjeli pokoji savjet.



"Mate mi je dao najboji savjet da dam 180 posto sebe i da će mi se to vratiti, a ja vidim da je to pravi put", rekao je Frano Pehar. Novi put čeka i neumornog Matu. Koncertna turneja se nastavlja 22. veljače u Osijeku te 29. veljače u Zagrebu.

"Ja znam da su ti ljudi koji u Zagreb dođu i koji su u Osijeku istom će emocijom prići kao i ja i onda možete misliti kad se to sastavi da će to bit rezultat kao i večeras", zaključio je Mate.

