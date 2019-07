Kralj dijaspore, vječni mladić i veliki profesionalac Mate Bulić u Dubrovniku je održao koncert za pamćenje. Otkrio nam je kako pjeva Predsjednica, možemo li ga ikad očekivati u političkim vodama, ali i ono najvažnije – kako se osjeća godinu i tri mjeseca nakon zloćudne dijagnoze.

Mate Bulić otkrio nam kako pjeva Predsjednica, možemo li ga ikad očekivati u političkim vodama, ali i ono najvažnije – kako se osjeća godinu i tri mjeseca nakon zloćudne dijagnoze.

''Zdravlje je izvrsno, ja se sad osjećam totalno preporođen jer znam da je to odstranjeno'', govori nam Mate.

Odmor i zadovoljstvo mu je vrijeme provoditi tamo gdje je njegova obitelj i, naravno, omiljeni unuci.

''Ispada da kad Mate Bulić priča o svojim unucima, nitko nema unuke osim njega. Ne, ja sam samo jedan od sretnika koji imaju unuke i mogu se time pohvaliti. Kad se pojave unuci, to je jedna druga sinergija, to je jedna velika ljubav, drugačija'', objašnjava nam.

U životu mu je najteže podnijeti nepravdu, pa je to i jedino što ga može izbaciti iz takta. A uvijek ga oduševi energija koja se na koncertima stvori između njega i publike.

''Ta situacija kad ja dođem na binu, kad krene energija, ja na svakom koncertu izgubim minimalno dvije kile, to me s jedne strane čini zadovoljnim jer mogu na neki način prenijeti tu energiju na one koji me slušaju'', objašnjava Mate.

Uz pjevanje, Mate ima i talent za nogomet, ali i glumu, a idol na tom polju mu je Ivo Gregurević.

''On je bio jedinstven i neponoljiv'', prisjetio se Mate, koji je imao prigodu i zapjevati s Predsjednicom.

''Dobro pjeva, ona jednostavno dobro čuje, svaki put je to bilo spontano negdje kad bi se našli u nekakvim prigodama. Po meni je to zadovoljavajuće'', zaključio je, a nas je zanimalo možemo li njega očekivati u političkim vodama.

''Ne, definitivno ne. Bilo je dosta upita i mojih razmišljanja prije 25 godina da se nekako čovjek okuša, međutim moja definitivna odluka je – ne. Nikad nisam imao ni jednu trunku volje, pogotovo ne danas'', otkrio nam je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.