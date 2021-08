Festival ''S okusom soli'' oduševio je Splićane, a svoju posljednju večer rezervirao je za Massima. Uz opuštenu atmosferu pod vedrim nebom, nizali su se njegovi bezvremenski hitovi. Zašto je pjevač očaran splitskom publikom, koja je tajna njegove uspješne ljetne turneje te zašto kaže da osobna sreća i zadovoljstvo proizlaze iz sretne obitelji, otkrio je za In magazin.

''Iz jednog pogleda'', ''Dodirni me slučajno'', ''Suze nam stale na put'', Indija, samo su neke od pjesama koje je Massimo na splitskom Sustipanu otpjevao u glas sa stotinama okupljenih. Glazbenik nije krio očaranost dalmatinskom publikom.



"To je jedan fenomen o kojem se tek treba razgovarati i treba ga otkrivati, treba ga definirati. Količina ljudi koji imaju izvrstan sluh ovdje je nevjerojatna. Kada ti se ljudi pridruže ovdje bilo tko izvana bi rekao ovo je navježbano jer ja s bine čujem da je to s bine pretočno za jedan koncert ovakvog masovnijeg tipa", govori oduševljeni Massimo.



Upravo su koncerti nešto u čemu Massimo posebno uživa, a njegova je ljetna turneja itekako uspješna. Tajna leži u tome, ističe glazbenik, što bismo se svi trebali prilagoditi situaciji u kojoj se trenutačno nalazimo.



"Ja osobno sam smanjio svoje apetite u financijskom smislu, bend je zadržao svoj honorar i to mi je prvi i osnovni uvjet bio da moji momci koje izuzetno cijenim - ja bi im dao i deset puta više da mogu. Smanjivši svoje apetite stvorio sam mogućnost da se radi. Nitko neće biti u minusu, svirat ćemo i dalje ćemo biti u formi i čekati bolja vremena jer nema nam druge.", objasnio je glazbenik.



Prilagodba na novo normalno, kaže Massimo, treba nam postati normalno jer ćemo jedino tako moći nastaviti živjeti. A kada je u pitanju glazba, napominje pjevač - ona se ne smije zaustaviti.



"Ja ne želim zariđati to je jednostavno tako, moraš raditi, da mišići ne odu kvragu. Da glasnice ne odu. Za jednog glazbenika koji je predugo bez koncerata nije dobro. Kao vozači formule 1 - sad im reci nemoj uopće voziti auto godinu dana, sljedeći put kad sjednu bit će dosta mrtvih jednostavno treba se raditi", objasnio je pjevač.



Više od dva sata Massimo je hipnotizirao splitsku publiku. Uvijek vedar i nasmijan ističe da pozitivna energija kojom zrači, prvenstveno dolazi iz skladne obitelji na koju je iznimno ponosan.



"Tajna je u tome da nema tajni. Tajne koje imaš u obitelji te dovode do nesklada. To je ono što može poremetiti frekvenciju jedne obitelji. Tajni telefoni, čudne poruke, čudnih ljudi, čudnih dama u čudno doba noći. Ali ako je sve otvoreno i sve krasno, tada je opušteno i tada nema nikakavih problema."



Za glazbu Massimo živi pa nije ni iznenađujuće što pauze između koncerata koristi kako bi stvarao nove skladbe, ali i projekte.



"S maestrom Silvijem Glojnarićem spremam po meni vrlo, vrlo interesantan projekt. Ali o tome ću pričati kada bude za to vrijeme, kada budemo mogli potkrijepiti kompozicijama i to je to", zaključio je za kraj, a cijeli razgovor pogledajte u videu.

